Как Зеленский повлиял на Джонсона для продолжения помощи Украине — данные Politico

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре повлиял на решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о продлении помощи Украине.

Что сказал Зеленский во время встречи с Джонсоном

Источники издания отмечают, что в декабре Зеленский во время встречи с Джонсоном заявил, что Украина сможет продержаться без помощи США до марта-апреля. Он подчеркнул, что потом оружия не будет.

Как пишет Politico, спикер Палаты представителей воспринял слова президента Украины как конечный срок согласования помощи.

По данным издания, после визита украинского президента Джонсон поручил подготовить законопроект к установленному сроку.

Подготовкой занимался помощник спикера по национальной безопасности Джон Годжес, он является самым активным поклонником поддержки Украины в аппарате Джонсона.

Politico отмечает, что эти события фактически изменили позицию Джонсона, который с начала назначения в октябре 2023 более строго относился к поддержке Украины.

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард долларов. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.

20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.

24 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в пределах мартовского пакета пособия на сумму 300 млн дол. Более того, по данным Reuters, украинская сторона уже использовала эти ракеты.