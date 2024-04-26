Что входит в новый пакет военной помощи Украине от США — детали

26 апреля США объявили о новом пакете помощи Украине для ее борьбы с государством-агрессором Россией.

Украина получит от США боеприпасы к ПВО и радары

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, какое вооружение должно получить Украина в новом крупнейшем пакете военной помощи на сумму 6 млрд дол.

Об этом глава Пентогона заявил после заседания контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Минобороны США.

Он (пакет военной помощи Украине — ред.) будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь имела жесткую основу Ллойд Остин Министр обороны США

Как отмечается, Украина должна получить:

Дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot;

Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

Аппаратуру и системы для противодействия дронам;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

Многоцелевые радары;

Противоартиллерийские радары;

Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;

Тактические машины для буксировки вооружения и техники;

Боеприпасы для взрыва;

Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Что известно о новом рекордном пакете военной помощи Украине от США

Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.

Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, подчеркнул глава Минобороны США. Поделиться

Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами не исключают поставок дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.