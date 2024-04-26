Что входит в новый пакет военной помощи Украине от США — детали

26 апреля США объявили о новом пакете помощи Украине для ее борьбы с государством-агрессором Россией.
Украина получит от США боеприпасы к ПВО и радары
Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, какое вооружение должно получить Украина в новом крупнейшем пакете военной помощи на сумму 6 млрд дол.
Об этом глава Пентогона заявил после заседания контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Минобороны США.
Как отмечается, Украина должна получить:
Дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot;
Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;
оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
Аппаратуру и системы для противодействия дронам;
Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
Многоцелевые радары;
Противоартиллерийские радары;
Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;
Высокоточные авиационные боеприпасы;
Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;
Тактические машины для буксировки вооружения и техники;
Боеприпасы для взрыва;
Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;
Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и поддержки.
Что известно о новом рекордном пакете военной помощи Украине от США
Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.
Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами не исключают поставок дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.
Насчет Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, имеющие эти системы, понимают, насколько они важны, подчеркнул глава Минобороны США.
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