Что входит в новый пакет военной помощи Украине от США — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Что входит в новый пакет военной помощи Украине от США — детали

U.S. Department of Defense
Насамс
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26 апреля США объявили о новом пакете помощи Украине для ее борьбы с государством-агрессором Россией.

Украина получит от США боеприпасы к ПВО и радары

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, какое вооружение должно получить Украина в новом крупнейшем пакете военной помощи на сумму 6 млрд дол.

Об этом глава Пентогона заявил после заседания контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Минобороны США.

Он (пакет военной помощи Украине — ред.) будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь имела жесткую основу

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Как отмечается, Украина должна получить:

  • Дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot;

  • Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

  • Аппаратуру и системы для противодействия дронам;

  • Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

  • Многоцелевые радары;

  • Противоартиллерийские радары;

  • Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;

  • Высокоточные авиационные боеприпасы;

  • Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;

  • Тактические машины для буксировки вооружения и техники;

  • Боеприпасы для взрыва;

  • Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

  • Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

  • Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Что известно о новом рекордном пакете военной помощи Украине от США

Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.

Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, подчеркнул глава Минобороны США.

Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами не исключают поставок дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.

Насчет Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, имеющие эти системы, понимают, насколько они важны, подчеркнул глава Минобороны США.

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