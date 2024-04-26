Що входить до нового пакету військової допомоги Україні від США — деталі
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Що входить до нового пакету військової допомоги Україні від США — деталі

U.S. Department of Defense
Насамс

26 квітня США оголосили про новий пакет допомоги Україні для її боротьби з державою-агресоркою Росією.

Україна отримає від США боєприпаси до ППО та радари

Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, яке озброєння має отримати Україна у новому найбільшому пакеті військової допомоги на суму 6 млрд дол.

Про це глава Пентогону заявив після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомляє Міноборони США.

Він (пакет військової допомоги Україні — ред.) включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS та Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога мала тверду основу

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Як зазначається, Україна має отримати:

  • Додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot;

  • Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

  • Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

  • Апаратуру та системи для протидії дронам;

  • Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

  • Багатоцільові радари;

  • Протиартилерійські радари;

  • Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

  • Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

  • Високоточні авіаційні боєприпаси;

  • Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

  • Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

  • Боєприпаси для підриву;

  • Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

  • Стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

  • Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Що відомо про новий рекордно великий пакет військової допомоги Україні від США

Остін зазначив, що Пентагон має намір купувати озброєння у рамках допомоги Україні в американських оборонних компаній.

Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу, — підкреслив глава Міноборони США.

Остін підкреслив, що США разом із партнерами не виключають поставок додаткових систем ППО Patriot Україні.

Щодо Patriot. Ми подивимося. Але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, цілеспрямовано. Усі країни, які мають ці системи, розуміють, наскільки вони важливі, — підкреслив глава Міноборони США.

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