Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні — дані Politico

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.

Що сказав Зеленський під час зустрічі з Джонсоном

Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.

Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.

За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну.

Підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Годжес, він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона.

Politico зазначає, що ці події фактично змінили позицію Джонсона, який з початку призначення у жовтні 2023 року більш суворо ставився до підтримки України.

Пакет допомоги Україні від США

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення на допомогу Україні понад 60 млрд дол.

Того ж дня Пентагон оголосив оголосив допомогу Україні на мільярд доларів. До нього увійшли ракети, артснаряди, бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК тощо.

20 квітня Палата представників проголосувала за законопроєкт: 310 конгресменів висловилися "за", "проти" — 112. Всі голоси "проти" були республіканцями. Потім законопроєкт пройшов голосування у Сенаті.

24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на суму 300 млн дол. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети.