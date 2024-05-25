Наступление РФ в Харьковскую область. Против командования украинской 125 бригады возбудили дело

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против 28 командиров по факту прорыва оккупационными войсками России государственной границы в Харьковской области.
Военное командование не организовало оборону позиций на границе Харьковщины и РФ
По данным ДБР, командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.
В определении судебного реестра отмечается, что возникла необходимость установления соответствия действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10 мая силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пильное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других.
Следствие также должно установить причинную связь между этими действиями и потерей позиций, личного состава и военной техники.
Из-за оставления позиций поражение противника осуществлялось силами 2 эшелона.
Также для расследования была назначена военная экспертиза.
В уголовном производстве фигурируют командир и заместители 125 бригады
Согласно реестру, в уголовном правонарушении считают причастными 28 человек, среди которых командир бригады, его заместители и должностные лица:
Командира отдельной бригады;
Заместитель командира бригады;
Командир отдельного стрелкового батальона;
Командир отдельного стрелкового батальона;
Командир 3 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;
Командующий ОТУ.
Старший офицер отделения сил;
начальник отделения объединенной огневой поддержки бригады;
Старший офицер отделения связи и информационных систем штаба бригады;
начальник отделения сил поддержки штаба бригады;
начальник группы гражданско-военного сотрудничества штаба бригады;
И.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;
Командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;
Командир 172 отдельного батальона;
Командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;
Командир 2 стрелковой роты отдельного батальона;
И.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;
начальник пограничного отряда;
Первый заместитель начальника 2 ВСП тип(с) отдела пограничной службы;
Начальник штаба - заместитель командира механизированной бригады;
Начальник штаба – первый заместитель командира отдельной бригады;
Командир 2 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;
начальник отделения разведки штаба бригады;
Командир 1 стрелковой роты стрелкового батальона;
Командир разведывательного взвода 217 батальона, и.о. начальника группы разведки батальона;
Командир 217 отдельного батальона;
Начальник штаба – первый заместитель командира батальона;
Заместитель начальника штаба отдельного стрелкового батальона.
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