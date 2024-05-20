Наступление армии РФ на Харьковщину не станет решающим сражением — генерал Годжес

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отметил, что битва за Харьковскую область не станет решающей в развязанной Россией войне против Украины.

Генерал Годжес прокомментировал наступление РФ на Харьковщине

Битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такова была, то это означало бы, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что у России есть возможность достичь решающего нокаута Украины, — заявил генерал Годжес. Поделиться

По его словам, даже, несмотря на то, что Украина не получила всей необходимой поддержки от партнеров, ВСУ смогли затормозить продвижение россиян на Харьковском направлении.

И это выводит на первый план неспособность России добиться чего-нибудь значительного.

Это указывает на проблемы, которые все еще есть у России, — акцентировал Годжес. Поделиться

Кроме того, по его мнению, логистическая ситуация в ближайшие месяцы должна улучшиться для Украины.

Почему армия РФ не имеет успехов в войне против Украины

Ранее Годжес отметил, что преступная армия РФ использует в несколько раз больше боеприпасов, чем украинские военные, и вероятно мобилизует на войну до 30 тыс. россиян ежемесячно.

Генерал в отставке отметил, что в последнее время в западных странах обсуждают дефицит боеприпасов у украинских военных и потерю Авдеевки, однако почти ничего не говорят о проблемах у оккупационной российской армии.

Авдеевка упала 5 недель назад, а россияне не смогли этого воспользоваться, потому что не имеют возможности, — подчеркнул Годжес. Поделиться

Он также отметил, что преимущество российских оккупантов в количествах 5:1 или 10:1 воспринимается как само собой разумеющееся.