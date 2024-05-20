Наступление армии РФ на Харьковщину не станет решающим сражением — генерал Годжес

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отметил, что битва за Харьковскую область не станет решающей в развязанной Россией войне против Украины.
Генерал Годжес прокомментировал наступление РФ на Харьковщине
По его словам, даже, несмотря на то, что Украина не получила всей необходимой поддержки от партнеров, ВСУ смогли затормозить продвижение россиян на Харьковском направлении.
И это выводит на первый план неспособность России добиться чего-нибудь значительного.
Кроме того, по его мнению, логистическая ситуация в ближайшие месяцы должна улучшиться для Украины.
Почему армия РФ не имеет успехов в войне против Украины
Ранее Годжес отметил, что преступная армия РФ использует в несколько раз больше боеприпасов, чем украинские военные, и вероятно мобилизует на войну до 30 тыс. россиян ежемесячно.
Генерал в отставке отметил, что в последнее время в западных странах обсуждают дефицит боеприпасов у украинских военных и потерю Авдеевки, однако почти ничего не говорят о проблемах у оккупационной российской армии.
Он также отметил, что преимущество российских оккупантов в количествах 5:1 или 10:1 воспринимается как само собой разумеющееся.
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