Зеленский оценил риск наземного наступления армии РФ на Харьков

Владимир Зеленский ответил на вопрос о риске наземного наступления на Харьков. Президент Украины подтвердил, что враги хотят наступать.
Есть ли риск наземного наступления армии РФ на Харьков
Украинский лидер сказал в интервью AFP, что россияне хотят наступать. По словам президента, враг понимает, что это очень сложно.
По его словам, россияне понимают, что в Харьков они могут медленно давить, а Киев будет оттягивать войска. Это их основное желание.
Украинский лидер добавил, что фактически вся Харьковская операция России сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту.
Что известно о наступлении РФ в Харьковской области
Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.
Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.
Напомним, 16 мая Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию в этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.
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