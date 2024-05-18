Зеленский оценил риск наземного наступления армии РФ на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский оценил риск наземного наступления армии РФ на Харьков

Зеленский
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Источник:  AFP

Владимир Зеленский ответил на вопрос о риске наземного наступления на Харьков. Президент Украины подтвердил, что враги хотят наступать.

Есть ли риск наземного наступления армии РФ на Харьков

Украинский лидер сказал в интервью AFP, что россияне хотят наступать. По словам президента, враг понимает, что это очень сложно.

Они понимают, что Харьков это очень сложно, это большой город и они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго воевать. То есть, им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для них важнее всего оттянуть наши войска максимально с Востока. Я имею в виду Восток в обычном нашем понимании — это Донбасс, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, россияне понимают, что в Харьков они могут медленно давить, а Киев будет оттягивать войска. Это их основное желание.

Они как зверь. Если они почувствуют где-то в этом направлении слабость, они будут давить дальше. Если их остановить, они умирать миллионами ради Харькова не будут. На мой взгляд, — объяснил президент.

Украинский лидер добавил, что фактически вся Харьковская операция России сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту.

Что известно о наступлении РФ в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.

Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.

Напомним, 16 мая Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию в этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

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