Армия РФ обстреляла Харьков. Среди пострадавших — дети
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Харьков. Среди пострадавших — дети

Игорь Терехов
Харьков
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Днем 18 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Уже известно о 5 пострадавших.

В Харькове в результате обстрела РФ пострадали дети

Около 15:00 российские террористические войска снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщал мэр Харькова Игорь Терехов,

В городе шумно. Серия взрывов. Будьте осторожны.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ на Харьковщине.

Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил ситуацию.

Информация о пострадавших проверяется профильными службами.

Как отметил Терехов в 15.19, "прилет" зафиксирован по жилищному сектору — несколько частных домов разрушены.

Синегубов же заявил о разрушении гражданской инфраструктуры и назвал точное количество раненых.

Пять человек получили осколочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет — легкие.

В Харькове возросло количество жертв атаки РФ 17 мая

В Харькове до четырех выросло число погибших от обстрела 17 мая. В больнице скончался 33-летний мужчина.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в городе выросло до 31.

Сейчас 16 человек лечатся на стационаре, двое — в тяжелом состоянии.

Российские военные 17 мая атаковали двумя авиабомбами Холодногорский район Харькова. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что было несколько прилетов, а на местах попадания вспыхнули пожары

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