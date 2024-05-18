Армия РФ обстреляла Харьков. Среди пострадавших — дети

Днем 18 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Уже известно о 5 пострадавших.
В Харькове в результате обстрела РФ пострадали дети
Около 15:00 российские террористические войска снова обстреляли Харьков.
Об этом сообщал мэр Харькова Игорь Терехов,
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и пусках КАБ на Харьковщине.
Позже руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил ситуацию.
Информация о пострадавших проверяется профильными службами.
Как отметил Терехов в 15.19, "прилет" зафиксирован по жилищному сектору — несколько частных домов разрушены.
Синегубов же заявил о разрушении гражданской инфраструктуры и назвал точное количество раненых.
В Харькове возросло количество жертв атаки РФ 17 мая
В Харькове до четырех выросло число погибших от обстрела 17 мая. В больнице скончался 33-летний мужчина.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в городе выросло до 31.
Сейчас 16 человек лечатся на стационаре, двое — в тяжелом состоянии.
Российские военные 17 мая атаковали двумя авиабомбами Холодногорский район Харькова. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что было несколько прилетов, а на местах попадания вспыхнули пожары
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-