В Харькове возросло число погибших в результате обстрела армии РФ

В Харькове до четырех выросло число погибших от обстрела 18 мая. В больнице скончался 33-летний мужчина.
В Харькове возросло количество жертв до 4 человек из-за атаки РФ
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в городе выросло до 31.
Сейчас 16 человек лечатся на стационаре, двое — в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Харьков 17 мая
Российские военные 17 мая атаковали двумя авиабомбами Холодногорский район Харькова. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что было несколько прилетов, а на местах попадания вспыхнули пожары
Также 15 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки.
В результате обстрела, по его словам, травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Их госпитализировали. Информация о последствиях атаки будет обновляться, добавил глава ОВА.
Впоследствии Терехов добавил, что российская ракета попала в общежитие в Шевченковском районе Харькова. По его словам, два человека обратились к врачам, одного из пострадавших забрала скорая. Также был поврежден многоэтажный жилой дом.
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