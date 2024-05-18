В Харькове возросло число погибших в результате обстрела армии РФ

В Харькове до четырех выросло число погибших от обстрела 18 мая. В больнице скончался 33-летний мужчина.

В Харькове возросло количество жертв до 4 человек из-за атаки РФ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в городе выросло до 31.

Сейчас 16 человек лечатся на стационаре, двое — в тяжелом состоянии.

Россия атаковала Харьков 17 мая

Российские военные 17 мая атаковали двумя авиабомбами Холодногорский район Харькова. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что было несколько прилетов, а на местах попадания вспыхнули пожары

Также 15 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки.

В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание, — сказал Синегубов. Поделиться

В результате обстрела, по его словам, травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Их госпитализировали. Информация о последствиях атаки будет обновляться, добавил глава ОВА.