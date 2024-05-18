У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від обстрілу 17 травня. У лікарні помер 33-річний чоловік.

У Харкові зросла кількість жертв до 4 людей через атаку РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31.

Зараз 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє — у важкому стані.

Росія атакувала Харків 17 травня

Російські військові 17 травня атакували двома авіабомбами Холодногірський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що було кілька прильотів, а на місцях влучань спалахнули пожежі

Також 15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов.

Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.

Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами по Харківщині. Є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав ключові умови для посилення оборони Харкова
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові загинуло двоє людей внаслідок атаки РФ
Ігор Терехов
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?