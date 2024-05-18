У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від обстрілу 17 травня. У лікарні помер 33-річний чоловік.

У Харкові зросла кількість жертв до 4 людей через атаку РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31.

Зараз 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє — у важкому стані.

Росія атакувала Харків 17 травня

Російські військові 17 травня атакували двома авіабомбами Холодногірський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що було кілька прильотів, а на місцях влучань спалахнули пожежі

Також 15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов. Поширити

Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.