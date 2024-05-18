У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від обстрілу 17 травня. У лікарні помер 33-річний чоловік.
У Харкові зросла кількість жертв до 4 людей через атаку РФ
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31.
Зараз 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє — у важкому стані.
Росія атакувала Харків 17 травня
Російські військові 17 травня атакували двома авіабомбами Холодногірський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що було кілька прильотів, а на місцях влучань спалахнули пожежі
Також 15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.
Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.
Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
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