У Харкові загинуло двоє людей внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові загинуло двоє людей внаслідок атаки РФ

Ігор Терехов
обстріл

Російські війська 17 травня обстріляли Харків. В місті зафіксовано кілька "прильотів" та відомо про двох жертв та кількох поранених.

Що відомо про обстріл РФ Харкова 17 травня

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі.

За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

За оновленою інформацією відомо про двоє загиблих і 13 поранених.

Попередні обстріли РФ Харкова

15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов.

Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.

Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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