Авіація РФ завдала ударів КАБами по Харкову. Є постраждалі

Близько 15.30 17 травня російська армія знову атакувала Харків з повітря. Місто бомбили КАБами, є поранені.
Росіяни скинули на Харків КАБи: що відомо
Мер міста Ігор Терехов о 15.37 повідомив про вибухи у Харкові.
Незабаром стало відомо, що на місцях прильотів сталися пожежі.
О 15.56 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 5 постраждалих внаслідок авіаударів по місту.
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Що відомо про обстріл Харкова
15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.
Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов.
Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.
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