Авіація РФ завдала ударів КАБами по Харкову. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ завдала ударів КАБами по Харкову. Є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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Близько 15.30 17 травня російська армія знову атакувала Харків з повітря. Місто бомбили КАБами, є поранені.

Росіяни скинули на Харків КАБи: що відомо

Мер міста Ігор Терехов о 15.37 повідомив про вибухи у Харкові.

Незабаром стало відомо, що на місцях прильотів сталися пожежі.

О 15.56 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 5 постраждалих внаслідок авіаударів по місту.

За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

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Що відомо про обстріл Харкова

15 травня російські загарбники вчергове атакували Харків. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю, — сказав Синєгубов.

Внаслідок обстрілу, за його словами, травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх госпіталізували. Інформація щодо наслідків атаки буде оновлюватися, додав очільник ОВА.

Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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