Авіація РФ завдала ударів КАБами по Харкову. Є постраждалі

Згодом Терехов додав, що російска ракета влучила у гуртожиток в Шевченківському районі Харкова. За його словами, двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.