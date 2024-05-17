Авиация РФ нанесла удары КАБами по Харькову. Есть пострадавшие

Около 15.30 17 мая российская армия снова атаковала Харьков с воздуха. Город бомбили КАБами, есть раненые.

Россияне сбросили на Харьков КАБы: что известно

Мэр города Игорь Терехов в 15:37 сообщил о взрывах в Харькове.

Вскоре стало известно, что на местах прилетов произошли пожары.

В 15.56 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 5 пострадавших в результате авиаударов по городу.

По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова. На данный момент известно о пяти пострадавших, это гражданские лица, мужчины. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

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Что известно об обстреле Харькова

15 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки.

В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание, — сказал Синегубов.

В результате обстрела, по его словам, травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Их госпитализировали. Информация о последствиях атаки будет обновляться, добавил глава ОВА.