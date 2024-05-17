Нелегитимный российский правитель Владимир Путин заявил, что "на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков.

Путин цинично объяснил причину наступления армии РФ на Харьковщину

Российский диктатор Владимир Путин поделился планами по украинскому Харькову. Он утверждает, что Россия не планирует захватить этот город. При этом российский президент похвастался "успехами" окупантов на Харьковщине.

Глава Кремля цинично заявил, что Россия якобы вынуждена создавать так называемую "санитарную зону" из-за обстрелов в Белгороде.

Именно так Путин объяснил наступление русских военных на Харьковскую область.

Что касается Харькова, то таких планов (захват — ред.) на сегодняшний день нет, — заявил Путин. Поделиться

В то же время он похвастался достижениями своих захватчиков. Говорит, что оккупанты на Харьковщине "каждый день двигаются строго по плану и добиваются успехов".

Наступление РФ в Харьковской области

По словам Владимира Зеленского, сегодня Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения и не было.

Владимир Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.

Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто, – сказал Зеленский. Поделиться

Президент сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли ".