Может ли Путин открыть второй фронт — объясняет спикер УДА

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прокомментировал слухи о том, что российские оккупанты могут открыть второй фронт со стороны непризнанного Приднестровья.

Может ли армия РФ пойти на Украину из Приднестровья

По словам Братчука, никогда нельзя забывать о том, как хитро и активно работает российская пропаганда.

К примеру, недавно начали распространяться слухи о якобы старте эвакуации из Одессы.

Что важно понимать, если Путин действительно мог открыть второй фронт, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.

Хочу напомнить, что первые диверсионные группы, которые мы задерживали в Одесской области в начале войны, они как раз были с территории непризнанного Приднестровья. Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление вражеских сил, находящихся на территории Приднестровья, — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг". Поделиться

Как отмечает Братчук, Путин, может быть, и хочет открыть второй фронт, однако пока у него нет такой возможности.

Как известно, российские власти всегда в слух мечтают об Одессе и других городах, но пока это все у них остается на уровне фантазий.

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Возможна ли высадка десанта

Как отмечает Сергей Братчук, такой сценарий также маловероятен, ведь у врага осталось не так уж много больших десантных кораблей.

У России больше нет возможности дойти до острова Змеиный — не то что до Одессы.

Они все будут потоплены. Мы это тоже отлично понимаем. Поэтому по всем вопросам об эвакуации, очередного “наступление”… какая эвакуация? Ресурса у врага нет, ничего не будет, — объяснил спикер УГА. Поделиться

По мнению Сергея Братчука, российско-украинская война завершится нашей победой.