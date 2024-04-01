Может ли Путин открыть второй фронт — объясняет спикер УДА

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прокомментировал слухи о том, что российские оккупанты могут открыть второй фронт со стороны непризнанного Приднестровья.
Может ли армия РФ пойти на Украину из Приднестровья
По словам Братчука, никогда нельзя забывать о том, как хитро и активно работает российская пропаганда.
К примеру, недавно начали распространяться слухи о якобы старте эвакуации из Одессы.
Что важно понимать, если Путин действительно мог открыть второй фронт, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.
Как отмечает Братчук, Путин, может быть, и хочет открыть второй фронт, однако пока у него нет такой возможности.
Как известно, российские власти всегда в слух мечтают об Одессе и других городах, но пока это все у них остается на уровне фантазий.
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Возможна ли высадка десанта
Как отмечает Сергей Братчук, такой сценарий также маловероятен, ведь у врага осталось не так уж много больших десантных кораблей.
У России больше нет возможности дойти до острова Змеиный — не то что до Одессы.
По мнению Сергея Братчука, российско-украинская война завершится нашей победой.
Поэтому нельзя терять надежду на то, что Молдова также достигнет своей цели и вернет оккупированные Россией территории в свой состав.
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