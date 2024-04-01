Чи може Путін відкрити другий фронт — пояснює речник УДА
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи може Путін відкрити другий фронт — пояснює речник УДА

Путін
Джерело:  24 канал

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прокоментував чутки про те, що російські окупанти можуть відкрити другий фронт з боку невизнаного Придністров'я.

Чи може армія РФ піти на Україну з Придністров'я

За словами Братчука, ніколи не можна забувати про те, як хитро та активно працює російська пропаганда.

До прикладу, нещодавно почали ширитися чутки про нібито старт евакуації з Одеси.

Що важливо розуміти, якби Путін справді міг відкрити другий фронт, то зробив би це ще у лютому 2022 року.

Хочу нагадати, що перші диверсійні групи, які ми затримували на Одещині на початку війни, вони якраз були з території невизнаного Придністров'я. Ми прекрасно розуміємо для чого це робилося, де саме було накопичення ворожих сил, які перебувають на території Придністров'я, — зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Як зазначає Братчук, Путін, можливо, й хоче відкрити другий фронт, однак поки у нього немає такої можливості.

Як відомо, російська влада завжди в слух мріє про Одесу та про інші міста, але поки це все у неї залишається лише на рівні фантазій.

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Чи можлива висадка десанту

Як зазначає Сергій Братчук, такий сценарій також малоймовірний, адже у ворога залишилося не так вже й багато великих десантних кораблів.

Росія більше немає можливості дійти до острова Зміїний — не те щоб до Одеси.

Вони всі будуть потоплені. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому щодо всіх питань про евакуацію, черговий наступ, яка евакуація? Ресурсу у ворога немає, нічого не буде, — пояснив речник УДА.

На переконання Сергія Братчука, російсько-українська війна завершиться нашою перемогою.

Тому не варто втрачати надію на те, що Молдова також досягне своєї мети й поверне окуповані Росією території до свого складу.

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