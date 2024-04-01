Чи може Путін відкрити другий фронт — пояснює речник УДА

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прокоментував чутки про те, що російські окупанти можуть відкрити другий фронт з боку невизнаного Придністров'я.
Чи може армія РФ піти на Україну з Придністров'я
За словами Братчука, ніколи не можна забувати про те, як хитро та активно працює російська пропаганда.
До прикладу, нещодавно почали ширитися чутки про нібито старт евакуації з Одеси.
Що важливо розуміти, якби Путін справді міг відкрити другий фронт, то зробив би це ще у лютому 2022 року.
Як зазначає Братчук, Путін, можливо, й хоче відкрити другий фронт, однак поки у нього немає такої можливості.
Як відомо, російська влада завжди в слух мріє про Одесу та про інші міста, але поки це все у неї залишається лише на рівні фантазій.
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Чи можлива висадка десанту
Як зазначає Сергій Братчук, такий сценарій також малоймовірний, адже у ворога залишилося не так вже й багато великих десантних кораблів.
Росія більше немає можливості дійти до острова Зміїний — не те щоб до Одеси.
На переконання Сергія Братчука, російсько-українська війна завершиться нашою перемогою.
Тому не варто втрачати надію на те, що Молдова також досягне своєї мети й поверне окуповані Росією території до свого складу.
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