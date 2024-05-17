Нелегітимний російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом на сьогоднішній день" РФ не планує захопити український Харків.

Путін цинічно пояснив причину наступу армії РФ на Харківщину

Російський диктатор Володимир Путін поділився планами щодо українського Харкова. Він стверджує, що наразі Росія не планує захопити це місто. При цьому, російський президент похвалився "успіхами" окупантів на Харківщині.

Очільник Кремля цинічно заявив, що Росія нібито змушена створювати так звану "санітарну зону" через обстріли в Бєлгороді.

Саме так Путін пояснив наступ російських військових на Харківську область.

Що стосується Харкова, то таких планів (захоплення — ред.) на сьогодні немає, — заявив Путін. Поширити

Водночас він похвалився досягненнями своїх загарбників. Каже, що окупанти на Харківщині "кожен день рухаються строго за планом і добиваються успіхів".

Наступ РФ на Харківщині

За словами Володимира Зеленського на сьогодні Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування — 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування — і не було.

Володимир Зеленський заявив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО.

Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто, — сказав Зеленський. Поширити

Президент повідомив, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія — це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".