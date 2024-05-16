Кремлівська пропаганда активно працює над тим, щоб поєднати в свідомості громадян Росії перемогу СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій та нібито наближення перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.
Як кремлівська пропаганда переконує росіян у близькості перемоги у війні проти України
Автори матеріалу зазначають, що велика кількість росіян активно вірить у кремлівську пропаганду стосовно того, що Росія нібито є жертвою у розв’язаній нею ж війні проти України.
У публікації підкреслюється, що переважна більшість росіян протягом першого року розв’язаної Кремлем злочинної війни переживали шок та сором з цього приводу.
На другій рік війни росіяни жили у страху через оголошення другої хвилі мобілізації.
Однак через неефективність західних санкцій та низку успіхів окупаційної армії РФ в Україні Кремль вже почав “продавати” нібито близькість перемоги.
Як Кремль зомбував більшість власних громадян і змусив вірити у власні фантазії
Він був серед тих, хто хотів відвідати колекцію захопленої на фронті західної військової техніки. Кожна машина була позначена прапорами країни-виробника, аби підкріпити пропагандистський наратив про те, що Росія воює проти всього розвиненого світу — і перемагає.
Ця виставка справді мала значний ажіотаж серед росіян, які раділи втратам українців на війні і висміювали західні санкції, не здатні зупинити військову машину Росії.
При цьому більшість опитаних журналістами видання росіян схвально відгукуються про кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявляючи, що країну може нібито зрозуміти лише той правитель, який тривалий час перебуває при владі.
Про повну зомбованість росіян свідчить нещодавнє соціологічне опитування. Воно виявило, що половина росіян вірить у причетність України до теракту 22 березня в "Крокус Сіті Холі". Майже 40% вважають, що до нього причетні західні спецслужби.
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