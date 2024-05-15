Команда Путіна готує новий удар по Зеленському — розвідка США

Згідно з даними американських розвідників, країна-агресорка РФ має намір посилити дезінформаційну кампанію проти українського лідера Володимира Зеленського, щоб поставити під сумнів його легітимність.

Зеленський залишається головною ціллю для Путіна

Інсайдери CNN звертають увагу на те, що офіційна Москва скористалася подіями останніх тижнів, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського й того, що він очолює Україну.

Попри те, що команда російського диктатора Володимира Путіна поширювала дезінформацію про українського лідера ще до початку повномасштабної війни, останні дані американської розвідки показують, що "вона, безумовно, зростає".

Кремлівські пропагандисти акцентують на двох темах — відході українських сил з Авдіївки і відтермінуванням президентських виборів в Україні.

Відступ Москва намагається подати як крок, що є не стратегічним рішенням мотиви, а переслідує "інші мотиви" (співрозмовник CNN не уточнив, які саме). А говорячи про вибори, росіяни намагаються роздмухати тезу про нелегітимність Зеленського. Поширити

США намагаються дати відсіч РФ на інформаційному фронті

За словами інсайдера журналістів у Білому домі, команда президента Джо Байдена схвильована впливом російської дезінформації не на Україну, а на її союзників, позаяк він може підірвати підтримку Києва.

Саме тому офіційний Вашингтон санкції проти пов'язаних із дезінформацією Росії осіб.

Згідно з даними американських розвідників, організаторами останньої кампанії є російські розвідувальні служби, а поширюється дезінформація через державні ЗМІ, підставні сайти і соціальні мережі.