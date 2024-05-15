Нацгвардія показала процес знищення штурмовиків РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардія показала процес знищення штурмовиків РФ на Харківщині — відео

НГУ
Нацгвардія
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Українські воїни продовжують успішно знищувати російських загарбників на полі бою. Новими результатами своєї робити поділилися спецпризначенці Національної гвардії України.

У Харківській області знищили ще одну групу штурмовиків РФ

Як повідомляє пресслужба НГУ, На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу російських окупантів.

Для ураження сил ворога воїни використали FPV та дрони-бомбери.

Лише за годину бійцям Нацгвардії вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ.

Окрім того, нацгвардійці уже опублікували відео з моментом відбиття ворожої атаки.

Судячи зі спорядження та тактики дій — група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання! — наголосили в НГУ.

До слова, 15 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці ЗСУ змогли "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де намагається наступати армія РФ.

Харківщина — райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ — тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України — усім задіяним підрозділам — вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Втрати армії РФ станом на 15 травня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 486940 (+1510) осіб,

  • танків — 7510 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 14508 (+48) од,

  • артилерійських систем — 12538 (+23) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од,

  • засобів ППО — 798 (+0) од,

  • літаків — 351 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10015 (+30),

  • крилатих ракет — 2199 (+2),

  • кораблів /катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16955 (+48) од,

  • спеціальної техніки — 2061 (+7)

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