Нацгвардія показала процес знищення штурмовиків РФ на Харківщині — відео

Українські воїни продовжують успішно знищувати російських загарбників на полі бою. Новими результатами своєї робити поділилися спецпризначенці Національної гвардії України.
У Харківській області знищили ще одну групу штурмовиків РФ
Як повідомляє пресслужба НГУ, На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу російських окупантів.
Для ураження сил ворога воїни використали FPV та дрони-бомбери.
Лише за годину бійцям Нацгвардії вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ.
Окрім того, нацгвардійці уже опублікували відео з моментом відбиття ворожої атаки.
До слова, 15 травня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці ЗСУ змогли "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де намагається наступати армія РФ.
Втрати армії РФ станом на 15 травня 2024 року:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 486940 (+1510) осіб,
танків — 7510 (+14) од,
бойових броньованих машин — 14508 (+48) од,
артилерійських систем — 12538 (+23) од,
РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од,
засобів ППО — 798 (+0) од,
літаків — 351 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10015 (+30),
крилатих ракет — 2199 (+2),
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16955 (+48) од,
спеціальної техніки — 2061 (+7)
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