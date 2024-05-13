Протягом місяця Україна отримає перші винищувачі F-16 від Данії, які зможе використовувати для знищення російських загарбників.

F-16 незабаром прибудуть в Україну

Винищувачі F-16 з Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця, — заявила премʼєр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Поширити

Про це повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в соцмережі Х.

Варто звернути увагу на те, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM — Joerg Lau (@joerglau) May 13, 2024

Як уже згадувалося раніше, британське видання Evening Standard дізналося, що Україна отримає перші американські винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів.

Однак поки кількість винищувачів, які мають намір передати Києву, поки не називають.

Україна вже отримала перший тренажер винищувача F-16

За словами командувача Повітряних сил Микола Олещука, його надала Чехія.

Згідно з останніми даними, основний модуль тренажера вже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації.

Після цього буде змонтована гідравліка та кабіна, аби пілот міг максимально відчути реалістичність тренувального польоту.

Варто також зазначити, що певна кількість українських пілотів завершують своє навчання на західних сучасних винищувачах F-16. Підготовка пілотів триває невпинно.