F-16 скоро будуть в Україні. Данія розкрила деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

F-16 скоро будуть в Україні. Данія розкрила деталі

F-16
Джерело:  online.ua

Протягом місяця Україна отримає перші винищувачі F-16 від Данії, які зможе використовувати для знищення російських загарбників.

F-16 незабаром прибудуть в Україну

Винищувачі F-16 з Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця, — заявила премʼєр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Про це повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в соцмережі Х.

Варто звернути увагу на те, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

Як уже згадувалося раніше, британське видання Evening Standard дізналося, що Україна отримає перші американські винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів.

Однак поки кількість винищувачів, які мають намір передати Києву, поки не називають.

Україна вже отримала перший тренажер винищувача F-16

За словами командувача Повітряних сил Микола Олещука, його надала Чехія.

Згідно з останніми даними, основний модуль тренажера вже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації.

Після цього буде змонтована гідравліка та кабіна, аби пілот міг максимально відчути реалістичність тренувального польоту.

Варто також зазначити, що певна кількість українських пілотів завершують своє навчання на західних сучасних винищувачах F-16. Підготовка пілотів триває невпинно.

Ми вже маємо льотчиків, які безпосередньо завершують своє навчання на F-16. І як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну. Звичайно, що ці пілоти вже будуть готові для виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі, — заявив нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії продовжують панікувати з приводу винищувачів F-16 для України
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16
Микола Олещук
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає перші F-16 — ЗМІ розкрили терміни
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?