Коли Україна отримає перші F-16 — ЗМІ розкрили терміни

Україна може отримати перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів" від неназваної країни.

Коли прибудуть винищувачі F-16

Британське видання Evening Standard з посиланням на "високопоставлене військове джерело" пише, що F-16 можуть надійти до України "в червні-липні".

Яка країна передасть літаки, невідомо.

Видання нагадує, що Україна шукала американські винищувачі F-16, щоб протистояти російській перевазі в повітрі протягом понад двох років війни.

Низка західних країн запропонувала передати свої літаки, а країна-виробник США підтримала це рішення.

Як відомо, міжнародну коаліцію щодо постачання Україні F-16 для зміцнення протиповітряної оборони очолили Нідерланди. Вони обіцяли поставити 24 літаки F-16.

У квітні країна передала ще три винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії, де українських пілотів і наземний персонал навчають літати та обслуговувати літаки.

До коаліції також залучені Данія, Норвегія та Бельгія.

F-16 для України: що відомо

На початку травня стало відомо, що F-16, які отримає Україна від західних партнерів, озброять сучасними та високоточними французькими авіабомбами AASM Hammer.

AASM являє собою комплект модернізації для звичайних некерованих авіабомб, які вільно падають. Дальність Hammer складає приблизно 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних авіаційних бомб.

Україна вже використовує ці бомби на радянських літаках.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що перші винищувачі F-16 від західних партнерів Україна може отримати вже після Великодня.

При цьому Євлаш зазначив, що у Повітряних силах воліють не називати точні точні терміни прибуття американських винищувачів до України, оскільки до цього заплановані дати вже кілька разів змінювались.