Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.
ЗСУ будуть використовувати авіатренажер винищувача F-16
За його словами, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Що відомо про F-16 для України
Після тривалих переговорів союзники України створили авіаційну коаліцію. Це знаменує собою важливий крок у посиленні обороноздатності України перед російською агресією.
Зокрема, Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Українські пілоти наразі проходять навчання на F-16 в країнах-членах коаліції.
Очікується, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну вже з навченими пілотами та технічним персоналом. Коли саме Україна отримає літаки, наразі невідомо. Проте, партнери сподіваються, що це станеться вже влітку-восени цього року.
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