Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.

ЗСУ будуть використовувати авіатренажер винищувача F-16

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації, — заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Поширити

За його словами, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, — заявив Олещук. Поширити

Що відомо про F-16 для України

Після тривалих переговорів союзники України створили авіаційну коаліцію. Це знаменує собою важливий крок у посиленні обороноздатності України перед російською агресією.

Зокрема, Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Українські пілоти наразі проходять навчання на F-16 в країнах-членах коаліції.

Очікується, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну вже з навченими пілотами та технічним персоналом. Коли саме Україна отримає літаки, наразі невідомо. Проте, партнери сподіваються, що це станеться вже влітку-восени цього року.