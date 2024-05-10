Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16. Его передала Чехия в одну из бригад тактической авиации.
ВСУ будут использовать авиатренажер истребителя F-16
По его словам, основной модуль авиационного тренажера уже тестируется и готовится к эксплуатации украинскими специалистами.
Что известно о F-16 для Украины
После продолжительных переговоров союзники Украины создали авиационную коалицию. Это знаменует важный шаг в усилении обороноспособности Украины перед российской агрессией.
В частности Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров. Украинские пилоты проходят обучение на F-16 в странах-членах коалиции.
Ожидается, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом. Когда именно Украина получит самолеты, пока неизвестно. Однако партнеры надеются, что это произойдет уже летом-осенью этого года.
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