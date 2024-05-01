В Воздушных Силах назвали сроки прибытия первых F-16 в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных Силах назвали сроки прибытия первых F-16 в Украину

F-16
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, первые истребители F-16 от западных партнеров Украина может получить уже после Пасхи.

Что известно о прибытии первых F-16 в Украину

При этом Евлаш отметил, что в воздушных силах предпочитают не называть точные точные сроки прибытия американских истребителей в Украину, поскольку до этого запланированные даты уже несколько раз менялись.

Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос высшего военно-политического руководства. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить, — объяснил представитель ПС ВСУ.

Готова ли Россия к получению Украиной F-16 от западных партнеров

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, российские оккупанты не имеют никакой возможности подготовить ответ на получение Украиной истребителей F-16 от партнеров.

Противник не готов и не может быть готов к борьбе с этой машиной. Самое главное — это система прицеливания самолета. Он будет невероятно хорош в борьбе с носителями КАБов. Сами бомбы сбить невозможно, а вот носитель Су-34 запросто. Пара самолетов F-16 — это уже 12 ракет, — объясняет Черник.

По его словам, даже если российским самолетам Су-34 удастся уклониться от двух первых ракет, то третья и четвертая точно поразят цель.

Эксперт подчеркнул важность фактора неожиданности получения Украиной западных самолетов.

Фактор неожиданности играет самую принципиальную роль в войне. F-16 двигается со скоростью 2 тыс 400 километров в час, засечь они их не смогут. И не сомневаюсь, как только первые машины заработают в режиме тьмы, у противника появятся серьезные потери. Мы узнаем о получении этих самолетов, когда ежедневно в течение недели-полтора начнет появляться информация о том, что начали падать Су-34 неестественным способом. Дальше они уже сделают выводы, — подчеркнул Черник.

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