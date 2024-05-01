По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, первые истребители F-16 от западных партнеров Украина может получить уже после Пасхи.
Что известно о прибытии первых F-16 в Украину
При этом Евлаш отметил, что в воздушных силах предпочитают не называть точные точные сроки прибытия американских истребителей в Украину, поскольку до этого запланированные даты уже несколько раз менялись.
Готова ли Россия к получению Украиной F-16 от западных партнеров
По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, российские оккупанты не имеют никакой возможности подготовить ответ на получение Украиной истребителей F-16 от партнеров.
По его словам, даже если российским самолетам Су-34 удастся уклониться от двух первых ракет, то третья и четвертая точно поразят цель.
Эксперт подчеркнул важность фактора неожиданности получения Украиной западных самолетов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-