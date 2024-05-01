Фактор неожиданности играет самую принципиальную роль в войне. F-16 двигается со скоростью 2 тыс 400 километров в час, засечь они их не смогут. И не сомневаюсь, как только первые машины заработают в режиме тьмы, у противника появятся серьезные потери. Мы узнаем о получении этих самолетов, когда ежедневно в течение недели-полтора начнет появляться информация о том, что начали падать Су-34 неестественным способом. Дальше они уже сделают выводы, — подчеркнул Черник.