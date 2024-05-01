У Повітряних Силах назвали терміни прибуття перших F-16 до України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних Силах назвали терміни прибуття перших F-16 до України

F-16
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, перші винищувачі F-16 від західних партнерів Україна може отримати вже після Пасхи. 

Що відомо про прибуття перших F-16 до України

При цьому Євлаш зазначив, що у Повітряних силах воліють не називати точні точні терміни прибуття американських винищувачів до України, оскільки до цього заплановані дати вже кілька разів змінювались.

Наше завдання — працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо, — пояснив речник ПС ЗСУ.

Чи готова Росія до отримання Україною F-16 від західних партнерів

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, російські окупанти не мають ніякої змоги підготувати відповідь на отримання Україною винищувачів F-16 від партнерів.

Противник не готовий і не може бути готовий до боротьби з цією машиною. Найголовніше — це система прицілювання літака. Він буде неймовірно хороший у боротьбі з носіями КАБів. Самі бомби збити неможливо, а от носій — Су-34 — запросто. Пара літаків F-16 — це вже 12 ракет, — пояснює Черник.

За його словами, навіть якщо російським літакам Су-34 вдасться ухилитись від двох перших ракет, то третя і четверта — точно вразять ціль.

Експерт також підкреслив важливість фактору несподіванки отримання Україною західних літаків.

Фактор несподіванки грає найпринциповішу роль у війні. F-16 рухається зі швидкістю 2 тис 400 кілометрів на годину, засікти вони їх не зможуть. І не маю сумніву, щойно перші машини запрацюють у режимі пітьми, у противника з'являться серйозні втрати. Ми дізнаємося про отримання цих літаків, коли щодня протягом тижня-півтора почне з'являтися інформація про те, що почали падати Су-34 у неприродний спосіб. Далі вони вже зроблять висновки, — наголосив Черник.

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