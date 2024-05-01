За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, перші винищувачі F-16 від західних партнерів Україна може отримати вже після Пасхи.
Що відомо про прибуття перших F-16 до України
При цьому Євлаш зазначив, що у Повітряних силах воліють не називати точні точні терміни прибуття американських винищувачів до України, оскільки до цього заплановані дати вже кілька разів змінювались.
Чи готова Росія до отримання Україною F-16 від західних партнерів
За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, російські окупанти не мають ніякої змоги підготувати відповідь на отримання Україною винищувачів F-16 від партнерів.
За його словами, навіть якщо російським літакам Су-34 вдасться ухилитись від двох перших ракет, то третя і четверта — точно вразять ціль.
Експерт також підкреслив важливість фактору несподіванки отримання Україною західних літаків.
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