Фактор несподіванки грає найпринциповішу роль у війні. F-16 рухається зі швидкістю 2 тис 400 кілометрів на годину, засікти вони їх не зможуть. І не маю сумніву, щойно перші машини запрацюють у режимі пітьми, у противника з'являться серйозні втрати. Ми дізнаємося про отримання цих літаків, коли щодня протягом тижня-півтора почне з'являтися інформація про те, що почали падати Су-34 у неприродний спосіб. Далі вони вже зроблять висновки, — наголосив Черник.