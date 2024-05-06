В России продолжают паниковать по поводу истребителей F-16 для Украины

Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации.

МИД России бьется в истерике из-за передачи F-16 Украине

Страна-агрессор панически боится появления в ВСУ истребителей F-16, которые могут изменить ход войны.

Соответствующее заявление сделал МИД РФ.

В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно отмечалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что эти авиасредства принадлежат к платформам двойной оснастки — неядерной и ядерной. Самолеты этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который привлекается в так называемых "общих ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.

Кроме того, в РФ было сделано заявление о ракетах средней и малой дальности американского производства.

Прямо заявляем, что если бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступит к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — ред.) и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. В случае потенциального принятия решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем по своему усмотрению. Поделиться

Медведев пригрозил "мировой катастрофой"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова взорвался обвинениями и оскорблениями в адрес Украины, ЕС и США.

В этот раз причина — призывы западных лидеров по поводу вероятного введения иностранных войск в Украину для сдерживания РФ.

Медведев утверждает, что лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое РФ "придется отвечать". В частности, Медведев пригрозил, что "ответ" будет не на территории Украины.