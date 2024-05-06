В России продолжают паниковать по поводу истребителей F-16 для Украины

Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации.
МИД России бьется в истерике из-за передачи F-16 Украине
Страна-агрессор панически боится появления в ВСУ истребителей F-16, которые могут изменить ход войны.
Соответствующее заявление сделал МИД РФ.
В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно отмечалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что эти авиасредства принадлежат к платформам двойной оснастки — неядерной и ядерной. Самолеты этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который привлекается в так называемых "общих ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться эти самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.
Кроме того, в РФ было сделано заявление о ракетах средней и малой дальности американского производства.
Медведев пригрозил "мировой катастрофой"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова взорвался обвинениями и оскорблениями в адрес Украины, ЕС и США.
В этот раз причина — призывы западных лидеров по поводу вероятного введения иностранных войск в Украину для сдерживания РФ.
Медведев утверждает, что лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое РФ "придется отвечать". В частности, Медведев пригрозил, что "ответ" будет не на территории Украины.
В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся к власти на Западе... И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, — заявил Медведев.
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