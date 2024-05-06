Наступит мировая катастрофа. Медведев пригрозил Байдену и Макрону ядерным ударом

Российский политик и приспешник Путина Дмитрий Медведев в очередной раз выдал очередную угрозу мировым лидерам на фоне заяв про возможные отправки иностранных войск в Украину.
Медведев пригрозил "мировой катастровой"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова взорвался обвинениями и оскорблениями в адрес Украины, ЕС и США.
В этот раз причина — призывы западных лидеров по поводу вероятного введения иностранных войск в Украину для сдерживания РФ.
Медведев утверждает, что лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое РФ "придется отвечать". В частности, Медведев пригрозил, что "ответ" будет не на территории Украины.
Он назвал "хором безответственных негодяев" заявления ряда известных людей о необходимости помочь украинцам отстоять свою независимость.
Под "раздачу" экс-президента РФ оказались, в частности, представители "западной политической элиты". Он также отрицает существование украинского государства, граждан Украины называет "бандеровцами", а западные лидеры обвиняются в деградации.
В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия
6 мая Минобороны РФ заявило, что российские военные проведут учения, в ходе которых отработают применение нестратегического ядерного оружия.
В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы военно-морского флота.
Российские захватчики цинично врут, что учения вроде бы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
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