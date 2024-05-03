Медведев устроил очередную истерику из-за Саммита мира в Швейцарии
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев устроил очередную истерику из-за Саммита мира в Швейцарии

Медведев
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Источник:  online.ua

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев снова выдал "порцию" бреда в отношении Саммита мира, на который представителей страны-агрессора, конечно же, не пригласили.

Медведев назвал Саммит мира "доказательством импотенции западных элит"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова взорвался обвинениями и оскорблениями в адрес Украины, ЕС и США. Причина — проведение в Швейцарии Саммита мира по войне России против Украины.

И, конечно, сделал вид, что Саммит, на котором РФ не присутствует, будет ей полезен.

Медведев увидел три выгоды для РФ:

  • Польза тройная. Во-первых, она (конференция — ред.) будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана ублюдка Зеленского.

  • Во-вторых, она станет зримым доказательством полной импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямому указанию группы врачей-маразматиков из Вашингтона.

  • Саммит мира позволит российской оккупационной армии беспрепятственно "продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов".

Медведев напомнил, что цель РФ состоит в разрушении политического режима в Украине и оккупации всех ее территорий.

Спасибо, страна сыра и часов! — резюмировал истеричный заместитель председателя Совбеза РФ.

Медведев задумался о "национализации" имущества американцев в РФ

Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.

Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значительного количества американского государственного имущества.

Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество находящихся в юрисдикции России частных лиц.

В частности, он подразумевает движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.

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