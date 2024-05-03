Медведев устроил очередную истерику из-за Саммита мира в Швейцарии

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев снова выдал "порцию" бреда в отношении Саммита мира, на который представителей страны-агрессора, конечно же, не пригласили.
Медведев назвал Саммит мира "доказательством импотенции западных элит"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова взорвался обвинениями и оскорблениями в адрес Украины, ЕС и США. Причина — проведение в Швейцарии Саммита мира по войне России против Украины.
И, конечно, сделал вид, что Саммит, на котором РФ не присутствует, будет ей полезен.
Медведев увидел три выгоды для РФ:
Польза тройная. Во-первых, она (конференция — ред.) будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана ублюдка Зеленского.
Во-вторых, она станет зримым доказательством полной импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямому указанию группы врачей-маразматиков из Вашингтона.
Саммит мира позволит российской оккупационной армии беспрепятственно "продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов".
Медведев напомнил, что цель РФ состоит в разрушении политического режима в Украине и оккупации всех ее территорий.
Спасибо, страна сыра и часов! — резюмировал истеричный заместитель председателя Совбеза РФ.
Медведев задумался о "национализации" имущества американцев в РФ
Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.
Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество находящихся в юрисдикции России частных лиц.
В частности, он подразумевает движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.
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