Одиозный экс-президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что ИГИЛ к теракту в Красногорске не имеет отношения. Сообщниками террористов российский политик, кроме Украины, безапелляционно назвал и западных деятелей.
Медведев обвинил Макрона в спонсировании теракта в "Крокус Сити Холли"
Известный своими скандальными заявлениями бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона "приспешником" организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.
По мнению Медведева, террористическая группировка ИГИЛ якобы была лишь информационным прикрытием для организаторов теракта и согласилась взять на себя ответственность только для того, чтобы пропиариться.
Однако вину за упущенный российскими спецслужбами теракт Медведев возлагает не только на украинское руководство, но и на западных лидеров. Их экс-президент РФ называет "международными спонсорами террористов".
К ним относятся высшие должностные лица НАТО. Они разные. Но хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное, его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракта 22 марта. (…) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасающего теракта.
В заключение бывший президент РФ заявил, что отныне западные лидеры уже "не просто враги России", и заверил, что им уже "не прикрыться иммунитетами".
Следком РФ нашел "доказательства" по поводу организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
Следственный комитет РФ утром 5 апреля обнародовал якобы найденные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" изображения, будто бы свидетельствующие о причастности Украины к теракту.
По мнению ведомства, изображения, которые они якобы обнаружили, могут «свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».
Более того, там заявили, что 24 февраля 2024 года один из подозреваемых "по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание Крокус Сити Холла и подъездных путей к нему".
Все это подозреваемый, мол, подтвердил в своих показаниях. Что это был за куратор в Следкоме РФ не говорят.
Также в телефоне нашли фото людей в камуфляжной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно
Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.
В результате теракта погибли 144 человека.
В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.
Украинский МИД и ГУР отвергают выдумки РФ.
В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.
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