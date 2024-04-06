Теракт в "Крокус Сити Холле". Медведев дерзко обвинил Макрона в пособничестве

Одиозный экс-президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что ИГИЛ к теракту в Красногорске не имеет отношения. Сообщниками террористов российский политик, кроме Украины, безапелляционно назвал и западных деятелей.

Медведев обвинил Макрона в спонсировании теракта в "Крокус Сити Холли"

Известный своими скандальными заявлениями бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона "приспешником" организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

По мнению Медведева, террористическая группировка ИГИЛ якобы была лишь информационным прикрытием для организаторов теракта и согласилась взять на себя ответственность только для того, чтобы пропиариться.

А вот настоящие организаторы пока прячутся в тени ИГ. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная из телефонов наемных уродов, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. (…) Это официальные лица нацистской Украины. Поделиться

Однако вину за упущенный российскими спецслужбами теракт Медведев возлагает не только на украинское руководство, но и на западных лидеров. Их экс-президент РФ называет "международными спонсорами террористов".

К ним относятся высшие должностные лица НАТО. Они разные. Но хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное, его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракта 22 марта. (…) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасающего теракта.

В заключение бывший президент РФ заявил, что отныне западные лидеры уже "не просто враги России", и заверил, что им уже "не прикрыться иммунитетами".

Следком РФ нашел "доказательства" по поводу организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет РФ утром 5 апреля обнародовал якобы найденные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" изображения, будто бы свидетельствующие о причастности Украины к теракту.

По мнению ведомства, изображения, которые они якобы обнаружили, могут «свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

Более того, там заявили, что 24 февраля 2024 года один из подозреваемых "по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание Крокус Сити Холла и подъездных путей к нему".

Все это подозреваемый, мол, подтвердил в своих показаниях. Что это был за куратор в Следкоме РФ не говорят.

Также в телефоне нашли фото людей в камуфляжной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.

В результате теракта погибли 144 человека.

Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Поделиться

В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Украинский МИД и ГУР отвергают выдумки РФ.