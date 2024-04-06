Теракт в "Крокус Сити Холле". Медведев дерзко обвинил Макрона в пособничестве
Категория
Мир
Дата публикации

Теракт в "Крокус Сити Холле". Медведев дерзко обвинил Макрона в пособничестве

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Одиозный экс-президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что ИГИЛ к теракту в Красногорске не имеет отношения. Сообщниками террористов российский политик, кроме Украины, безапелляционно назвал и западных деятелей.

Медведев обвинил Макрона в спонсировании теракта в "Крокус Сити Холли"

Известный своими скандальными заявлениями бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона "приспешником" организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

По мнению Медведева, террористическая группировка ИГИЛ якобы была лишь информационным прикрытием для организаторов теракта и согласилась взять на себя ответственность только для того, чтобы пропиариться.

А вот настоящие организаторы пока прячутся в тени ИГ. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная из телефонов наемных уродов, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. (…) Это официальные лица нацистской Украины.

Однако вину за упущенный российскими спецслужбами теракт Медведев возлагает не только на украинское руководство, но и на западных лидеров. Их экс-президент РФ называет "международными спонсорами террористов".

К ним относятся высшие должностные лица НАТО. Они разные. Но хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное, его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракта 22 марта. (…) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасающего теракта.

В заключение бывший президент РФ заявил, что отныне западные лидеры уже "не просто враги России", и заверил, что им уже "не прикрыться иммунитетами".

Следком РФ нашел "доказательства" по поводу организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет РФ утром 5 апреля обнародовал якобы найденные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" изображения, будто бы свидетельствующие о причастности Украины к теракту.

По мнению ведомства, изображения, которые они якобы обнаружили, могут «свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

Более того, там заявили, что 24 февраля 2024 года один из подозреваемых "по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание Крокус Сити Холла и подъездных путей к нему".

Все это подозреваемый, мол, подтвердил в своих показаниях. Что это был за куратор в Следкоме РФ не говорят.

Также в телефоне нашли фото людей в камуфляжной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.

В результате теракта погибли 144 человека.

Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Украинский МИД и ГУР отвергают выдумки РФ.

В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в "Крокус сити холле". В США предупреждают о новом плане Путина
Путин
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Владелец "Крокус Сити Холл" раскрыл ложь МВД РФ и ФСБ о теракте — видео
Крокус Сити Холл
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Следком РФ придумал новые "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"
Следком РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?