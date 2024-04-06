Одіозний експрезидент РФ Дмитро Медведєв упевнений, що ІДІЛ до теракту у Красногорську не має стосунку. Спільниками терористів російський діяч, окрім України, безапеляційно назвав і західних політиків.

Медведєв звинуватив Макрона у спонсоруванні теракту у “Крокус Сіті Холі”

Відомий своїми скандальними заявами колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав президента Франції Еммануеля Макрона "поплічником" організаторів теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня.

На думку Медведєва, терористичне угруповання ІДІЛ нібито було лише інформаційним прикриттям для організаторів теракту і погодилося взяти на себе відповідальність тільки для того, щоб пропіаритися.

А ось справжні організатори поки що ховаються в тіні ІД. Такий задум. Але вже перша інформація, опублікована з телефонів найманих виродків, недвозначно свідчить про національну приналежність організаторів. (...) Це офіційні особи нацистської України. Поширити

Однак провину за прогавлений російськими спецслужбами теракт Медведєв покладає не тільки на українське керівництво, а й на західних лідерів. Їх експрезидент РФ називає "міжнародними спонсорами терористів".

До них належать вищі посадові особи країн НАТО. Вони різні. Та хоч той самий Макрон. Його риторика, його дії, а головне — його санкції на таємні операції з бандерівським режимом цілком можуть бути кваліфіковані як пособництво теракту 22 березня. (...) Очевидно, що Макрон і низка інших західних керівників — спонсори цього жахливого теракту.

Насамкінець колишній президент РФ заявив, що відтепер західні лідери вже "не просто вороги Росії", і запевнив, що їм уже "не прикритися імунітетами".

Слідком РФ знайшов “докази” щодо організаторів теракту у “Крокус Сіті Холі”

Слідчий комітет РФ зранку 5 квітня оприлюднив нібито знайдені в мобільному телефоні одного з підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" зображення, що буцімто свідчать про причетність України до теракту.

На думку відомства, зображення, які вони нібито знайшли, можуть «свідчити про зв’язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції».

Більше того, там заявили, що 24 лютого 2024 року один з підозрюваних “за вказівкою куратора знайшов на інтернет-ресурсах та відправив йому скріншоти зображень входів до будівлі «Крокус Сіті Холла» та під'їзних шляхів до нього”.

Все це підозрюваний, мовляв, підтвердив у своїх свідченнях. Що це був за куратор у Слідкомі РФ не кажуть.

Також у телефоні знайшли фото «людей у камуфляжній формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом».

Теракт в «Крокус Сіті Холі»: що відомо

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.

Внаслідок теракту загинули 144 людини.

Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол». Поширити

У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.