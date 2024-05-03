Медведєв влаштував чергову істерику через Саміт миру у Швейцарії
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Медведєв влаштував чергову істерику через Саміт миру у Швейцарії

Медведєв
Джерело:  online.ua

Одіозний російський політик Дмитро Медведєв знову видав “порцію” маячні щодо Саміту миру, на який представників країни-агресорки, звісно, не запросили.

Медведєв назвав Саміт миру “доказом імпотенції західних еліт”

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув звинуваченнями та образами на адресу України, ЄС та США. Причина — проведення у Швейцарії Саміту миру щодо війни Росії проти України.

І, звісно, удав, що Саміт, на який РФ не присутня, буде їй корисний.

Медведєв побачив три вигоди для РФ:

  • Користь потрійна. По-перше, вона (конференція, — ред.) буде черговим свідченням краху так званого мирного плану недоумка Зеленського.

  • По-друге, вона стане зримим доказом цілковитої імпотенції нинішніх західних еліт, які вчинили хворобливу самокастрацію своїх можливостей щодо припинення військового конфлікту. Причому за прямою вказівкою групи лікарів-маразматиків із Вашингтона.

  • Саміт миру дасть змогу російській окупаційній армії безперешкодно "продовжувати зачистку малоросійської території від неонацистів".

Медведєв нагадав, що мета РФ полягає у зруйнуванні політичного режиму в Україні та окупації всіх її територій.

Дякую, країно сиру та годинників! — резюмував істеричний заступник голови радбезу РФ.

Медведєв задумався про “націоналізацію” майна американців у РФ

Медведєв пригрозив конфіскацією активів громадян США у відповідь на закон США про передачу заморожених російських активів Україні.

Очевидно, що ми не зможемо дати повністю симетричну відповідь на це штатівське хамство про безсоромне викрадення наших цінностей. Причина зрозуміла — у нас немає значної кількості американського державного майна.

Тому відповідь може бути тільки асиметричною. Йдеться про звернення стягнення, наприклад за рішенням суду, на майно приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії.

Зокрема, він має на увазі рухоме та нерухоме майно американців, інвестиції, активи та інші заощадження громадян США.

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