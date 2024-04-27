Медведєв розмріявся про конфіскацію у Росії майна громадян США
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Медведєв розмріявся про конфіскацію у Росії майна громадян США

Медведєв
Джерело:  online.ua

Одіозний заступник керівника Радбезу РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв почав нову істерику, спричинену рішенням США про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.

Медведєв задумався про “націоналізацію” майна американців у РФ

Медведєв пригрозив конфіскацією активів громадян США у відповідь на закон США про передачу заморожених російських активів Україні.

Очевидно, що ми не зможемо дати повністю симетричну відповідь на це штатівське хамство про безсоромне викрадення наших цінностей. Причина зрозуміла — у нас немає значної кількості американського державного майна.

Тому відповідь може бути тільки асиметричною. Йдеться про звернення стягнення, наприклад за рішенням суду, на майно приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії.

Зокрема, він має на увазі рухоме та нерухоме майно американців, інвестиції, активи та інші заощадження громадян США.

Експрезидент РФ зокрема говорить про те, що у російському законодавстві є необхідне підґрунтя у вигляді статті 1194 ЦК РФ, яка передбачає обмеження майнових прав для громадян держави, яка зробила це ж для громадян РФ. Медведєв пропонує розширити цю статтю та дозволити вилучати майно, а не тільки обмежувати його.

Медведєв істерить на тлі схвалення у США допомоги Україні

Одіозний заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав істерити після схвалення Палатою представників Конгресу США проєкт щодо фінансування допомоги Україні. 

Медведєв цинічно назвав українську владу “бандою неонацистів”, а конгресменів Палати представників США — “штатівськими виродками”.

При цьому Медведєв абсурдно назвав розв’язану Росією злочинну агресію проти України “громадянською війною”.

За його словами, Росія нібито все одно переможе, незважаючи на виділення Україні 61 млрд дол на військову підтримку від США.

Але з урахуванням русофобського рішення, що відбулося, не можу з усією щирістю не побажати США якнайшвидше самим зануритися в нову громадянську війну. Яка, сподіваюся, кардинально відрізнятиметься від війни Півночі і Півдня в XIX столітті і вестиметься із застосуванням літаків, танків, артилерії, РСЗВ, усіх видів ракет та іншої зброї. І яка призведе нарешті до безславного розпаду мерзенної імперії зла ХХI століття — Сполучених Штатів Америки, — зазначив заступник глави Радбезу РФ.

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