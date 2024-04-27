Медведев размечтался о конфискации в России имущества граждан США

Одиозный заместитель руководителя Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев начал новую истерику, вызванную решением США о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины.
Медведев задумался о "национализации" имущества американцев в РФ
Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.
Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значительного количества американского государственного имущества.
Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество находящихся в юрисдикции России частных лиц.
В частности, он подразумевает движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.
Медведев истерит на фоне одобрения в США помощи Украине
Дмитрий Медведев начал истерить после одобрения Палатой представителей Конгресса США проект по финансированию помощи Украине.
Медведев цинично назвал украинские власти "бандой неонацистов", а конгрессменов Палаты представителей США — "штатовскими уродами".
При этом Медведев абсурдно назвал развязанную Россией преступную агрессию против Украины "гражданской войной".
По его словам, Россия вроде бы все равно победит, несмотря на выделение Украине 61 млрд долл. на военную поддержку от США.
Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и другого оружия. И которая приведет наконец к бесславному распаду гнусной империи зла ХХI века — Соединенных Штатов Америки, — отметил замглавы Совбеза РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-