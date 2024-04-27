Медведев размечтался о конфискации в России имущества граждан США

Медведев задумался о "национализации" имущества американцев в РФ

Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.

Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значительного количества американского государственного имущества.

Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество находящихся в юрисдикции России частных лиц.

В частности, он подразумевает движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.

Экс-президент РФ в частности говорит о том, что в российском законодательстве есть необходимая основа в виде статьи 1194 ГК РФ, которая предусматривает ограничение имущественных прав для граждан государства, сделавшего это же для граждан РФ. Медведев предлагает расширить статью и разрешить изымать имущество, а не только ограничивать его. Поделиться

Медведев истерит на фоне одобрения в США помощи Украине

Дмитрий Медведев начал истерить после одобрения Палатой представителей Конгресса США проект по финансированию помощи Украине.

Медведев цинично назвал украинские власти "бандой неонацистов", а конгрессменов Палаты представителей США — "штатовскими уродами".

При этом Медведев абсурдно назвал развязанную Россией преступную агрессию против Украины "гражданской войной".

По его словам, Россия вроде бы все равно победит, несмотря на выделение Украине 61 млрд долл. на военную поддержку от США.