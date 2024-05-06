Настане світова катастрофа. Медведєв пригрозив Байдену та Макрону ядерним ударом
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Настане світова катастрофа. Медведєв пригрозив Байдену та Макрону ядерним ударом

Медведєв
Джерело:  online.ua

Російський політик та поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре видав чергову погрозу світовим лідерам на тлі заяв про ймовірне відправлення іноземних військ в Україну.

Медведєв пригрозив “світовою катастровою”

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув звинуваченнями та образами на адресу України, ЄС та США.

На цей раз причина — заклики західних лідерів щодо ймовірного введення іноземних військ в Україну задля стримування РФ.

Медведєв стверджує, що лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який РФ "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.

У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг стріт-10. Настане світова катастрофа. Це, до речі, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому. Але ніяк не хочуть усвідомити нинішні ті, хто дорвався до влади на Заході... І саме тому сьогодні Генштаб розпочав підготовку до навчань, включно із заходами щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї, — заявив Медведєв.

Він назвав "хором безвідповідальних негідників" заяви низки відомих людей про необхідність допомогти українцям відстояти свою незалежність.

Під "роздачу" екс-президента РФ потрапили, зокрема, представники "західної політичної еліти". Він також заперечує існування української держави, громадян України називає "бандерівцями", а західних лідерів звинувачує в деградації.

Тепер у хорі представники Конгресу США, французьке і британське керівництво, окремі безумці з Прибалтики і Польщі. Вони ж закликають активно застосовувати свою ракетну зброю, поставлену ними бандерівцям, по всій території Росії. І це не весняне загострення, а цинічний розрахунок на політичні дивіденди, — резюмував Медведєв.

У РФ пройдуть навчання із застосування ядерної зброї

6 травня Міноборони РФ заявило, що російські військові проведуть навчання, під час яких відпрацюють застосування нестратегічної ядерної зброї .

У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, авіація і сили військово-морського флоту.

Російські загарбники цинічно брешуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

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