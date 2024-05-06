Настане світова катастрофа. Медведєв пригрозив Байдену та Макрону ядерним ударом

Російський політик та поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре видав чергову погрозу світовим лідерам на тлі заяв про ймовірне відправлення іноземних військ в Україну.
Медведєв пригрозив “світовою катастровою”
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув звинуваченнями та образами на адресу України, ЄС та США.
На цей раз причина — заклики західних лідерів щодо ймовірного введення іноземних військ в Україну задля стримування РФ.
Медведєв стверджує, що лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який РФ "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.
Він назвав "хором безвідповідальних негідників" заяви низки відомих людей про необхідність допомогти українцям відстояти свою незалежність.
Під "роздачу" екс-президента РФ потрапили, зокрема, представники "західної політичної еліти". Він також заперечує існування української держави, громадян України називає "бандерівцями", а західних лідерів звинувачує в деградації.
У РФ пройдуть навчання із застосування ядерної зброї
6 травня Міноборони РФ заявило, що російські військові проведуть навчання, під час яких відпрацюють застосування нестратегічної ядерної зброї .
У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, авіація і сили військово-морського флоту.
Російські загарбники цинічно брешуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".
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