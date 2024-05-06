Россия угрожает уничтожать военные объекты и технику Великобритании

Российские власти разнервничались после того, как глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его страна позволяет Украине бить по территории России.

В РФ истерически угрожают Британии из-за заявления Кэмерона

МИД России вызвали посла Британии в РФ Найджела Кейси, чтобы "выразить протест в связи с заявлением Кэмерона".

Российские "дипломаты" указали Н.Кейси на то, что "враждебный выпад Д.Кемерона прямо противоречит заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России".

Как добавили в МИДе, послу рассказали, что Россия считает слова британского министра "подтверждением роста привлечения Лондона в военные действия на стороне Украины".

Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Поделиться

ВСУ смогут бить по РФ британским оружием

Шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон пообещал 3 мая, что Лондон будет ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долл. — ред.) военной помощи "столько, сколько будет нужно". Также Британия наконец-то позволила ВСУ использовать его оружие по целям внутри России.

По словам дипломата, теперь Украина имеет право использовать оружие, полученное от Британии, для нанесения ударов по целям на территории России. И именно команда президента Владимира Зеленского должна решать, делать ли это.