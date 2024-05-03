Британия стремится к 100-летнему партнерству с Украиной — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Британия стремится к 100-летнему партнерству с Украиной — первые подробности

Британия
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Источник:  online.ua

Великобритания и Украина начали переговоры по 100-летнему партнерству.

Что известно о 100-летнем партнерстве Британии с Украиной

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства.

Как отмечается, это будет совершенно новое соглашение по углублению взаимоотношений между обеими странами.

Новое соглашение, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и многое другое, — говорится в сообщении.

Кроме того, Камерон подтвердил предоставление 36 млн. фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн. фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Помощь Украине от Великобритании. Что известно

Премьер Британии Риши Сунак в январе во время выступления в британском парламенте подчеркнул, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.

Недавно Великобритания выделила около 150 млн. фунтов стерлингов на развитие энергетического сектора Украины.

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставок Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

Также 22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о новой военной помощи Украине в размере 60 млн. фунтов стерлингов. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине на 500 млн. фунтов стерлингов.

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