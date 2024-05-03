Британія прагне 100-річного партнерства з Україною — перші подробиці

Що відомо про 100-річне партнерство Британії з Україною

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Як зазначається, це буде зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

Нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Допомога Україні від Британії. Що відомо

Прем'єр Британії Ріші Сунак у січні під час виступу у британському парламенті наголосив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

Нещодавно Велика Британія виділила близько 150 млн фунтів стерлінгів на розвиток енергетичного сектора України.

На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість постачання Україні прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників і ракет.

10 квітня Україна і Велика Британія підписали рамкову угоду про співпрацю в галузі оборонного обладнання.

Також 22 березня Міністерство оборони Великої Британії оголосило про нову військову допомогу Україні в розмірі 60 млн фунтів стерлінгів. У цю суму входять безпілотники і засоби протиповітряної оборони.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення військової допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів.