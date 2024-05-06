Росія погрожує знищувати військові об'єкти та техніку Британії

Російська влада рознервувалась після того, як глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні бити по території Росії.

У РФ істерично погрожують Британії через заяву Кемерона

МЗС Росії викликали посла Британії в РФ Найджела Кейсі, щоб "висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона".

Російські “дипломати” вказали Н.Кейсі на те, що “ворожий випад Д.Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони при передачі Києву крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії".

Як додали в МЗС, послу розповіли, що Росія вважає слова британського міністра "підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України".

Н.Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами. Поширити

ЗСУ зможуть бити по РФ британською зброєю

Шеф британської дипломатії Девід Кемерон пообіцяв 3 травня, що Лондон щорічно надаватиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів (3,74 млрд дол — ред.) військової допомоги "стільки, скільки буде потрібно". Також Британія нарешті дозволила ЗСУ використовувати її зброю по цілях всередині Росії.

За словами дипломата, тепер Україна має право використовувати зброю, яку отримала від Британії, для завдання ударів по цілях на території Росії. Й саме команда президента Володимира Зеленського повинна вирішувати, чи робити це.