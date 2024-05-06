У Росії продовжують панікувати з приводу винищувачів F-16 для України

МЗС Росії б’ється в істериці через надання F-16 Україні

Країна-агресорка панічно боїться появи у ЗСУ винищувачів F-16, які можуть змінити хід війни.

Відповідну заяву зробив МЗС РФ.

Найближчим часом очікується поява на українському театрі воєнних дій багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва. Як неодноразово зазначалося з російського боку, ми не можемо ігнорувати той факт, що ці авіазасоби належать до платформ подвійного оснащення — неядерного і ядерного. Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який залучається в так званих "спільних ядерних місіях" НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації постачатимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї й розглядатимемо цей крок США і НАТО як цілеспрямовану провокацію.

Крім того, у РФ зробили заяву про ракети середньої та малої дальності американського виробництва.

Прямо заявляємо, що коли б і де б не з'являлися наземні РСМД американського виробництва, ми залишаємо за собою право реагувати дзеркально, що означатиме припинення дії одностороннього російського мораторію на розміщення зазначених систем озброєнь. У відповідь на дії США Росія активізує доопрацювання і розпочинає виробництво аналогічних ракетних комплексів. Причому з урахуванням проведення раніше оголошених НДДКР (науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, — ред.) і накопичених російським ВПК напрацювань цей процес не займе багато часу. У разі потенційного ухвалення рішень про розгортання таких озброєнь географію їхнього розміщення залишаємо на свій розсуд. Поширити

Медведєв пригрозив “світовою катастрофою”

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув звинуваченнями та образами на адресу України, ЄС та США.

На цей раз причина — заклики західних лідерів щодо ймовірного введення іноземних військ в Україну задля стримування РФ.

Медведєв стверджує, що лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який РФ "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.