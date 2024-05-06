У Росії продовжують панікувати з приводу винищувачів F-16 для України

Росія сприйматиме появу в Україні літаків F-16 як носіїв ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації.
МЗС Росії б’ється в істериці через надання F-16 Україні
Країна-агресорка панічно боїться появи у ЗСУ винищувачів F-16, які можуть змінити хід війни.
Відповідну заяву зробив МЗС РФ.
Найближчим часом очікується поява на українському театрі воєнних дій багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва. Як неодноразово зазначалося з російського боку, ми не можемо ігнорувати той факт, що ці авіазасоби належать до платформ подвійного оснащення — неядерного і ядерного. Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який залучається в так званих "спільних ядерних місіях" НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації постачатимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї й розглядатимемо цей крок США і НАТО як цілеспрямовану провокацію.
Крім того, у РФ зробили заяву про ракети середньої та малої дальності американського виробництва.
Медведєв пригрозив “світовою катастрофою”
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув звинуваченнями та образами на адресу України, ЄС та США.
На цей раз причина — заклики західних лідерів щодо ймовірного введення іноземних військ в Україну задля стримування РФ.
Медведєв стверджує, що лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який РФ "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.
У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг стріт-10. Настане світова катастрофа. Це, до речі, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому. Але ніяк не хочуть усвідомити нинішні ті, хто дорвався до влади на Заході... І саме тому сьогодні Генштаб розпочав підготовку до навчань, включно із заходами щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї, — заявив Медведєв.
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