F-16 для Украины вооружат передовыми французскими авиабомбами AASM Hammer
Категория
Украина
Дата публикации

F-16 для Украины вооружат передовыми французскими авиабомбами AASM Hammer

Авиабомбы AASM Hammer
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Источник:  online.ua

Истребители F-16, которые получит Украина от западных партнеров, будут вооружены современными и высокоточными французскими авиабомбами AASM Hammer.

Что известно о вооружении F-16 для Украины

Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину, — отметил глава комиссии по обороне и вооруженным силам парламента Франции Томас Гасиллуд.

AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, свободно падающих. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предполагает возможность интеграции разных блоков наведения и разных авиационных бомб.

Украина использует AASM на фронте. Их носителями выступают, в частности, советские истребители Су-27.

Что известно о намерениях США передать Украине передовые ударные дроны

По информации Defence Industry Europe, США намерены передать Украине передовые ударные БПЛА с огнестрельным оружием производства Feloni Aero.

По словам представителей компании-разработчика, сейчас проходит разработка двух вариантов ударных БПЛА с целью передачи Украине.

  • Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;

  • FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

Производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.

Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях, отмечается в материале.

Эти БПЛА, как отмечается, оснащены передовыми системами вооружения и наблюдения.

Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны, — подчеркнул гендиректор Feloni Aero Тодд Данфи.

Felon 1.0— беспилотник, предназначенный для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон соединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Разработчики также заявляют, что их дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.

FelonX — это новый беспилотник компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный. Однако точные его характеристики не приводятся.

Ракета Spike — это эффективное противотанковое средство, произведенное в Израиле. Он конкурирует с такими системами как FGM-148 Javelin.

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