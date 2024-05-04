Истребители F-16, которые получит Украина от западных партнеров, будут вооружены современными и высокоточными французскими авиабомбами AASM Hammer.
Что известно о вооружении F-16 для Украины
AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, свободно падающих. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предполагает возможность интеграции разных блоков наведения и разных авиационных бомб.
Украина использует AASM на фронте. Их носителями выступают, в частности, советские истребители Су-27.
Что известно о намерениях США передать Украине передовые ударные дроны
По информации Defence Industry Europe, США намерены передать Украине передовые ударные БПЛА с огнестрельным оружием производства Feloni Aero.
По словам представителей компании-разработчика, сейчас проходит разработка двух вариантов ударных БПЛА с целью передачи Украине.
Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;
FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.
Производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.
Эти БПЛА, как отмечается, оснащены передовыми системами вооружения и наблюдения.
Felon 1.0— беспилотник, предназначенный для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон соединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Разработчики также заявляют, что их дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.
FelonX — это новый беспилотник компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный. Однако точные его характеристики не приводятся.
Ракета Spike — это эффективное противотанковое средство, произведенное в Израиле. Он конкурирует с такими системами как FGM-148 Javelin.
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