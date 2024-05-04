Истребители F-16, которые получит Украина от западных партнеров, будут вооружены современными и высокоточными французскими авиабомбами AASM Hammer.

Что известно о вооружении F-16 для Украины

Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину, — отметил глава комиссии по обороне и вооруженным силам парламента Франции Томас Гасиллуд. Поделиться

"Ce n'est pas une demande des Ukrainiens d'avoir ce soutien de troupes sur place. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre avec du soutien matériel."



Thomas Gassilloud, président de la Commission de défense et des forces armées pic.twitter.com/1KE6K6HKry — LCI (@LCI) May 3, 2024

AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, свободно падающих. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предполагает возможность интеграции разных блоков наведения и разных авиационных бомб.

Украина использует AASM на фронте. Их носителями выступают, в частности, советские истребители Су-27.

Что известно о намерениях США передать Украине передовые ударные дроны

По информации Defence Industry Europe, США намерены передать Украине передовые ударные БПЛА с огнестрельным оружием производства Feloni Aero.

По словам представителей компании-разработчика, сейчас проходит разработка двух вариантов ударных БПЛА с целью передачи Украине.

Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;

FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

Производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.

Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях, отмечается в материале. Поделиться

Эти БПЛА, как отмечается, оснащены передовыми системами вооружения и наблюдения.

Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны, — подчеркнул гендиректор Feloni Aero Тодд Данфи. Поделиться

Felon 1.0— беспилотник, предназначенный для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон соединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Разработчики также заявляют, что их дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.

FelonX — это новый беспилотник компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный. Однако точные его характеристики не приводятся.

Ракета Spike — это эффективное противотанковое средство, произведенное в Израиле. Он конкурирует с такими системами как FGM-148 Javelin.