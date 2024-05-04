Винищувачі F-16, які отримає Україна від західних партнерів, озброять сучасними та високоточними французькими авіабомбами AASM Hammer.

Що відомо про озброєння F-16 для України

Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну, — зазначив голова комісії з питань оборони та збройних сил парламенту Франції Томас Гасіллуд. Поширити

"Ce n'est pas une demande des Ukrainiens d'avoir ce soutien de troupes sur place. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre avec du soutien matériel."



Thomas Gassilloud, président de la Commission de défense et des forces armées pic.twitter.com/1KE6K6HKry — LCI (@LCI) May 3, 2024

AASM являє собою комплект модернізації для звичайних некерованих авіабомб, які вільно падають. Дальність Hammer складає приблизно 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних авіаційних бомб.

Україна вже використовує AASM на фронті. Їх носіями виступають, зокрема, радянські винищувачі Су-27.

Що відомо про наміри США передати Україні передові ударні дрони

За інформацією Defence Industry Europe, США мають намір передати Україні передові ударні БпЛА із вогнепальною зброєю виробництва Feloni Aero.

За словами представників компанії-розробника, наразі проходить розробка двох варіантів ударних БпЛА із метою передачі Україні.

Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;

FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

Dиробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.

Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневреність і ефективність у бойових сценаріях, — зазначається у матеріалі. Поширити

Ці БпЛА, як зазначається, що оснащені передовими системами озброєння та спостереження.

Завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроєкту про витрати ми готові зробити свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни, — підкреслив гендиректор Feloni Aero Тодд Данфі. Поширити

Felon 1.0 — безпілотник, створений для завоювання панування в небі. За словами розробників, дрон поєднав у собі передові можливості спостереження та вогневу міць системи зброї калібру 5,56. Розробники також заявляють, що їх дрон буде особливо ефективним у міських зонах бойових дій та у прикордонних районах.

FelonX — це новий безпілотник компанії. Він може вести вогонь найменшою ракетою у світі Spike. За словами розробників — дрон компактний і досить вантажопідйомний. Однак точні його характеристики не наводяться.

Ракета Spike — це ефективний протитанковий засіб, вироблений в Ізраїлі. Він конкурує з такими системами, як FGM-148 Javelin.