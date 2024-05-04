Винищувачі F-16, які отримає Україна від західних партнерів, озброять сучасними та високоточними французькими авіабомбами AASM Hammer.
Що відомо про озброєння F-16 для України
AASM являє собою комплект модернізації для звичайних некерованих авіабомб, які вільно падають. Дальність Hammer складає приблизно 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних авіаційних бомб.
Україна вже використовує AASM на фронті. Їх носіями виступають, зокрема, радянські винищувачі Су-27.
Що відомо про наміри США передати Україні передові ударні дрони
За інформацією Defence Industry Europe, США мають намір передати Україні передові ударні БпЛА із вогнепальною зброєю виробництва Feloni Aero.
За словами представників компанії-розробника, наразі проходить розробка двох варіантів ударних БпЛА із метою передачі Україні.
Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;
FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.
Dиробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.
Ці БпЛА, як зазначається, що оснащені передовими системами озброєння та спостереження.
Felon 1.0 — безпілотник, створений для завоювання панування в небі. За словами розробників, дрон поєднав у собі передові можливості спостереження та вогневу міць системи зброї калібру 5,56. Розробники також заявляють, що їх дрон буде особливо ефективним у міських зонах бойових дій та у прикордонних районах.
FelonX — це новий безпілотник компанії. Він може вести вогонь найменшою ракетою у світі Spike. За словами розробників — дрон компактний і досить вантажопідйомний. Однак точні його характеристики не наводяться.
Ракета Spike — це ефективний протитанковий засіб, вироблений в Ізраїлі. Він конкурує з такими системами, як FGM-148 Javelin.
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