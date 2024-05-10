Когда Украина получит первые F-16 — СМИ раскрыли сроки

Украина может получить первые истребители F-16 "в течение считанных недель" от неназванной страны.

Когда прибудут истребители F-16

Британское издание Evening Standard со ссылкой на "высокопоставленный военный источник" пишет, что F-16 могут поступить в Украину "в июне-июле".

Какая страна передаст самолеты, неизвестно.

Издание напоминает, что Украина искала американские истребители F-16, чтобы противостоять российскому превосходству в воздухе более двух лет войны.

Ряд западных стран предложил передать свои самолеты, а страна-производитель США поддержала это решение.

Как известно, международную коалицию по поставкам Украине F-16 для укрепления противовоздушной обороны возглавили Нидерланды. Они обещали поставить 24 самолета F-16.

В апреле страна передала еще три истребителя F-16 в тренировочный центр в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал учат летать и обслуживать самолеты.

В коалицию также вовлечены Дания, Норвегия и Бельгия.

F-16 для Украины: что известно

В начале мая стало известно, что F-16, которые получит Украина от западных партнеров, будет вооружён современными и высокоточными французскими авиабомбами AASM Hammer.

AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, свободно падающих. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предполагает возможность интеграции разных блоков наведения и разных авиационных бомб.

Украина использует эти бомбы на советских самолетах.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщал, что первые истребители F-16 от западных партнеров Украина может получить уже после Пасхи.

При этом Евлаш отметил, что в воздушных силах предпочитают не называть точные точные сроки прибытия американских истребителей в Украину, поскольку до этого запланированные даты уже несколько раз менялись.