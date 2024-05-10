Когда Украина получит первые F-16 — СМИ раскрыли сроки
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит первые F-16 — СМИ раскрыли сроки

F-16
Читати українською
Источник:  The Standard

Украина может получить первые истребители F-16 "в течение считанных недель" от неназванной страны.

Когда прибудут истребители F-16

Британское издание Evening Standard со ссылкой на "высокопоставленный военный источник" пишет, что F-16 могут поступить в Украину "в июне-июле".

Какая страна передаст самолеты, неизвестно.

Издание напоминает, что Украина искала американские истребители F-16, чтобы противостоять российскому превосходству в воздухе более двух лет войны.

Ряд западных стран предложил передать свои самолеты, а страна-производитель США поддержала это решение.

Как известно, международную коалицию по поставкам Украине F-16 для укрепления противовоздушной обороны возглавили Нидерланды. Они обещали поставить 24 самолета F-16.

В апреле страна передала еще три истребителя F-16 в тренировочный центр в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал учат летать и обслуживать самолеты.

В коалицию также вовлечены Дания, Норвегия и Бельгия.

F-16 для Украины: что известно

В начале мая стало известно, что F-16, которые получит Украина от западных партнеров, будет вооружён современными и высокоточными французскими авиабомбами AASM Hammer.

AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, свободно падающих. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предполагает возможность интеграции разных блоков наведения и разных авиационных бомб.

Украина использует эти бомбы на советских самолетах.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщал, что первые истребители F-16 от западных партнеров Украина может получить уже после Пасхи.

При этом Евлаш отметил, что в воздушных силах предпочитают не называть точные точные сроки прибытия американских истребителей в Украину, поскольку до этого запланированные даты уже несколько раз менялись.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
F-16 для Украины вооружат передовыми французскими авиабомбами AASM Hammer
Авиабомбы AASM Hammer
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России продолжают паниковать по поводу истребителей F-16 для Украины
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16
Николай Олещук
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?