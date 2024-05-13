В течение месяца Украина получит первые истребители F-16 от Дании, которые ВСУ смогут использовать для уничтожения российских захватчиков.
F-16 в скором времени прибудут в Украину
Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети Х.
Следует обратить внимание на то, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.
Как уже упоминалось ранее, британское издание Evening Standard узнало, что Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.
Однако пока количество истребителей, которые намерены передать Киеву, пока не называют.
Украина уже получила первый тренажёр истребителя F-16
По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, его предоставила Чехия.
Согласно последним данным, основной модуль тренажера уже тестируют специалисты на базе одной из бригад тактической авиации.
После этого будет смонтирована гидравлика и кабина, чтобы пилот мог максимально почувствовать реалистичность тренировочного полета.
Стоит отметить, что определенное количество украинских пилотов завершают свое обучение на западных современных истребителях F-16. Подготовка пилотов продолжается безостановочно.
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