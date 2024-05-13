F-16 скоро будут в Украине. Дания раскрыла детали
Категория
Украина
Дата публикации

F-16 скоро будут в Украине. Дания раскрыла детали

F-16
Читати українською
Источник:  online.ua

В течение месяца Украина получит первые истребители F-16 от Дании, которые ВСУ смогут использовать для уничтожения российских захватчиков.

F-16 в скором времени прибудут в Украину

Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца, — заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети Х.

Следует обратить внимание на то, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

Как уже упоминалось ранее, британское издание Evening Standard узнало, что Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

Однако пока количество истребителей, которые намерены передать Киеву, пока не называют.

Украина уже получила первый тренажёр истребителя F-16

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, его предоставила Чехия.

Согласно последним данным, основной модуль тренажера уже тестируют специалисты на базе одной из бригад тактической авиации.

После этого будет смонтирована гидравлика и кабина, чтобы пилот мог максимально почувствовать реалистичность тренировочного полета.

Стоит отметить, что определенное количество украинских пилотов завершают свое обучение на западных современных истребителях F-16. Подготовка пилотов продолжается безостановочно.

У нас уже есть летчики, которые непосредственно завершают свое обучение на F-16. И как только это станет возможным, F-16 прибудут в Украину. Конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач непосредственно в воздушном пространстве в украинском небе, — заявил недавно пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России продолжают паниковать по поводу истребителей F-16 для Украины
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16
Николай Олещук
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит первые F-16 — СМИ раскрыли сроки
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?