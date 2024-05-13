В течение месяца Украина получит первые истребители F-16 от Дании, которые ВСУ смогут использовать для уничтожения российских захватчиков.

F-16 в скором времени прибудут в Украину

Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца, — заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Поделиться

Об этом сообщил журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети Х.

Следует обратить внимание на то, что Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM — Joerg Lau (@joerglau) May 13, 2024

Как уже упоминалось ранее, британское издание Evening Standard узнало, что Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

Однако пока количество истребителей, которые намерены передать Киеву, пока не называют.

Украина уже получила первый тренажёр истребителя F-16

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, его предоставила Чехия.

Согласно последним данным, основной модуль тренажера уже тестируют специалисты на базе одной из бригад тактической авиации.

После этого будет смонтирована гидравлика и кабина, чтобы пилот мог максимально почувствовать реалистичность тренировочного полета.

Стоит отметить, что определенное количество украинских пилотов завершают свое обучение на западных современных истребителях F-16. Подготовка пилотов продолжается безостановочно.