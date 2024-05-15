Нацгвардия показала уничтожение штурмовиков РФ в Харьковской области — видео

Украинские воины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков на поле боя. Новыми результатами своей работы поделились бойцы Национальной гвардии Украины.
В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ
Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.
Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.
Всего за час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.
Кроме того, нацгвардейцы уже опубликовали видео с моментом отражения вражеской атаки.
К слову, 15 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы ВСУ смогли "отчасти стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2024 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 486940 (+1510) человек,
танков — 7510 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,
артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,
РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,
средств ПВО — 798 (+0) ед,
самолетов — 351 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),
крылатых ракет — 2199 (+2),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,
специальной техники — 2061 (+7)
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