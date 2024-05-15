Нацгвардия показала уничтожение штурмовиков РФ в Харьковской области — видео

Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины, всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.