Нацгвардия показала уничтожение штурмовиков РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардия показала уничтожение штурмовиков РФ в Харьковской области — видео

НГУ
Нацгвардия
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Украинские воины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков на поле боя. Новыми результатами своей работы поделились бойцы Национальной гвардии Украины.

В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ

Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.

Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.

Всего за час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.

Кроме того, нацгвардейцы уже опубликовали видео с моментом отражения вражеской атаки.

Судя по снаряжению и тактике действий — группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БПЛА не оставило им шансов на выживание! — отметили в НГУ.

К слову, 15 мая украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы ВСУ смогли "отчасти стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.

Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины, всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 486940 (+1510) человек,

  • танков — 7510 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,

  • артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,

  • средств ПВО — 798 (+0) ед,

  • самолетов — 351 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),

  • крылатых ракет — 2199 (+2),

  • кораблей /катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,

  • специальной техники — 2061 (+7)

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