Тайные переговоры Трампа и Кэмерона об Украине — Сунак впервые отреагировал
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Политика
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Тайные переговоры Трампа и Кэмерона об Украине — Сунак впервые отреагировал

Риши Сунак
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Источник:  Politico

Британский лидер Риши Сунак уверяет, что его позиция относительно поддержки Украины в полномасштабной войне против России не претерпела изменений, хотя недавний "слив" The Times указывает на обратное.

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Издание The Times узнало от своих инсайдеров о неизвестных ранее подробностях встречи Дональда Трампа и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в имении бывшего президента США Мар-а-Лаго.

Во время этой встречи шеф британской дипломатии якобы заявил Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

Какие лучшие условия, при которых вы, как президент (США — ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах — ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену, — цитирует Кэмерона The Times.

Что важно понимать, подобные заявления идут в разрез с официальной позицией Лондона, который всегда декларировал поддержку Украины до ее победе над Россией.

Как Риши Сунак отреагировал на этот "слив" СМИ

Британский премьер Риши Сунак на просьбу прокомментировать материал The Times заявил, что не видел статьи, о которой идет речь.

Однако он все равно продолжает уверять, что позиция Великобритании не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

Следует отметить, что Дэвид Кэмерон также публично декларирует мнение о долговременной поддержке украинского народа.

Инвестиции в безопасность Украины — это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими последствиями.

Риши Сунак

Риши Сунак

Премьер Великобритании

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