Битва за Часов Яр. Разведка Британия заявила о новом провале РФ

Армия РФ до сих пор не может зайти в Часов Яр

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что количество атак со стороны российских захватчиков на окраины Часового Яра с марта по апрель 2024 возросло вдвое.

По словам представителей ведомства, это подтверждает намерение РФ установить контроль над городом, расположенным на возвышенности к западу от Бахмута.

Что важно понимать, несмотря на существенное увеличение количества атак на этом направлении, российские оккупанты не смогли добиться серьезных успехов, однако снова понесли бешеные потери.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2024.



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Согласно данным Минобороны Великобритании, в целом в прошлом месяце вражеские атаки на востоке Украины усилились, увеличившись на 17% по сравнению с мартом 2024 года.

Более трех четвертей из них состоялись в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на линии фронта, — отмечают разведчики. Поделиться

Что еще известно о ситуации на фронте

8 мая произошло 146 боевых столкновений между украинскими защитниками и армией РФ.

Кроме того, российские захватчики нанесли 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.

Как сообщает Генштаб, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.