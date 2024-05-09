Битва за Часів Яр. Розвідка Британія заявила про новий провал РФ

Армія РФ досі не може зайти в Часів Яр

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що кількість атак з боку російських загарбників на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.

За словами представників відомства, це підтверджує намір РФ встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.

Що важливо розуміти, попри суттєве збільшення кількості атак на цьому напрямку, російські окупанти не змогли досягти серйозних успіхів, однак зазнали шалених втрат.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e4Iy25w5zX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2024

Згідно з даними Міноборони Великої Британії, загалом протягом минулого місяця ворожі атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту, — зазначають розвідники. Поширити

Що ще відомо про ситуацію на фронті

8 травня відбулося 146 бойових зіткнень між українськими захисниками та армією РФ.

Окрім того, російські загарбники завдали 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснили 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.

Як повідомляє Генштаб, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.