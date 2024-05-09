Битва за Часів Яр. Розвідка Британія заявила про новий провал РФ

Британські розвідники вирішили детально проаналізувати атаки російських загарбників на українське місто Часів Яр Донецької області.
Армія РФ досі не може зайти в Часів Яр
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що кількість атак з боку російських загарбників на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.
За словами представників відомства, це підтверджує намір РФ встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.
Що важливо розуміти, попри суттєве збільшення кількості атак на цьому напрямку, російські окупанти не змогли досягти серйозних успіхів, однак зазнали шалених втрат.
Згідно з даними Міноборони Великої Британії, загалом протягом минулого місяця ворожі атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.
Що ще відомо про ситуацію на фронті
8 травня відбулося 146 бойових зіткнень між українськими захисниками та армією РФ.
Окрім того, російські загарбники завдали 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснили 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.
Як повідомляє Генштаб, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
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