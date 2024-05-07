Чому Росія більше не використовує Кримський міст для військової логістики — пояснення ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Росія більше не використовує Кримський міст для військової логістики — пояснення ЗСУ

Кримський міст
Джерело:  Еспресо

Російські війська не використовують Кримський міст в повному обсязі, оскільки він може не витримати навантаження після українських атак.

Кримський міст може не витримати військових навантажень

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що “росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати”.

Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня

Він пояснив, що росіяни на даний момент не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики, проте це не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.

Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно, — сказав речник.

Росія не перевозить вантажі військового призначення Кримським мостом

Напередодні видання The Independent і аналітики проєкту Molfar повідомили, що на Керченському мосту практично відсутній рух транспорту. Про це свідчить аналіз супутникових знімків.

Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для українських військ.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

Лише 29 лютого на мосту було помічено один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

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