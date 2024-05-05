За словами радника окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, завершення будівництва країною-агресоркою залізниці з Ростова через окуповані території до Криму буде фактично альтернативою Кримському мосту.
Залізниця через окуповані території до Криму покращить логістику армії РФ
Андрющенко попередив, завершення будівництва залізниці значно прискорить логістику російських окупантів.
Радник мера окупованого Росією Маріуполя зазначив, що росіяни планують завершити будівництво залізниці до кінця року, однак це може відбутись і раніше.
Основними населеними пунктами цієї залізничної гілки є:
Ростов-на-Дону;
Бердянськ;
Маріуполь;
Севастополь.
За його словами, під час тестового запуску потяг не перевозив нічого, прямуючи до Волновахи.
У той час у порту окупованого Маріуполя з’явились бетонні блоки.
Андрющенко не виключив, що невдовзі окупанти перевозитимуть їх залізницею.
Цікаво, що задля безпеки, росіяни розселили своїх інженерів по хатах у Гранітному. Вони бояться надмірного скупчення, аби до інженерів не навідалась "бавовна".
Що відомо про ситуацію в окупованому Маріуполі
Андрющенко зазначив, що є не дуже гарні новини для України з окупованого міста.
У жовтні 2023 року вкрали в Ліберії судно Smarta. З того часу балкер стояв в порту без руху, але вже зараз росіяни його відремонтували, пофарбували, повісили туди російський прапор та переназвали з "Smarta" на "Таганрог".
Це означає, що росіяни досягнули такого рівня ремонтів у порту, що можуть оперативно оновлювати якщо не великі судна, то принаймні малі балкери.
Тож окупанти готові до великих переміщень, зокрема й військових вантажів.
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