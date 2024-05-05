За словами радника окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, завершення будівництва країною-агресоркою залізниці з Ростова через окуповані території до Криму буде фактично альтернативою Кримському мосту.

Залізниця через окуповані території до Криму покращить логістику армії РФ

Андрющенко попередив, завершення будівництва залізниці значно прискорить логістику російських окупантів.

Радник мера окупованого Росією Маріуполя зазначив, що росіяни планують завершити будівництво залізниці до кінця року, однак це може відбутись і раніше.

Основними населеними пунктами цієї залізничної гілки є:

Ростов-на-Дону;

Бердянськ;

Маріуполь;

Севастополь.

Все це тестовий варіант, ми це відстежуємо. Перший великий тестовий потяг цього тижня вийшов з порту і доїхав до Волновахи. Попереду їхав одна порожня платформа, щоб якби якась ділянка була замінована, потяг залишився цілим. У цьому немає нічого хорошого, — пояснює Андрющенко. Поширити

За його словами, під час тестового запуску потяг не перевозив нічого, прямуючи до Волновахи.

У той час у порту окупованого Маріуполя з’явились бетонні блоки.

Андрющенко не виключив, що невдовзі окупанти перевозитимуть їх залізницею.

На мості біля Гранітного ще рейки не поклали, вони валяються поруч. Техніка туди ще навіть не заїхала. За їхніми планами та нашими очікуваннями, залізницю добудують в кінці травня. Тому зараз вони ганяють туди-сюди фактично порожняком. Але вони завозять трохи руди та каоліну з Волновахи, повертаючись назад, — зазначив Андрющенко. Поширити

Цікаво, що задля безпеки, росіяни розселили своїх інженерів по хатах у Гранітному. Вони бояться надмірного скупчення, аби до інженерів не навідалась "бавовна".

Що відомо про ситуацію в окупованому Маріуполі

Андрющенко зазначив, що є не дуже гарні новини для України з окупованого міста.

Порт закупляє велику кількість палива та послуги з обслуговування малого флоту. Принаймні, мовиться про буксири, які допомагають швартуватися та заходити в акваторію порту глибоководним суднам. Це точно не про хороше, — підкреслює радник мера окупованого міста. Поширити

У жовтні 2023 року вкрали в Ліберії судно Smarta. З того часу балкер стояв в порту без руху, але вже зараз росіяни його відремонтували, пофарбували, повісили туди російський прапор та переназвали з "Smarta" на "Таганрог".

Вони його готують до виходу. Це морський балкер, судно на 7 — 8 тисяч тонн. Каолін та руду звозять на причал, ближче до цього судна та готують його до завантаження. Якщо скласти всю інформацію до купи, то все дуже погано. Без перебільшень та залякувань, дуже погано, — пояснює Андрющенко. Поширити

Це означає, що росіяни досягнули такого рівня ремонтів у порту, що можуть оперативно оновлювати якщо не великі судна, то принаймні малі балкери.

Тож окупанти готові до великих переміщень, зокрема й військових вантажів.